Bij de toegangspoorten van Circuit Zandvoort is het inmiddels aardig druk, maar niet alleen met autosportliefhebbers. Ook Extinction Rebellion verscheen ter plaatse. De milieu- en klimaatbeweging verscheen onder het toeziend oog van de politie bij de ingang van het evenement en kreeg veel bekijks. GPFans ging met ze in gesprek.

Toen enkele jaren geleden bekend werd dat de Formule 1 eindelijk weer terug zou keren naar Nederland, zorgde dat voor opwinding bij veel Nederlanders. Zandvoort wordt sindsdien ieder jaar omgetoverd tot één groot festivalterrein. Tienduizenden fans kunnen dan een weekend lang genieten van motorsportspektakel. Echter, een kleine groep mensen is helemaal niet blij met het Formule 1-circus in Zandvoort. Milieu-, natuur- en klimaatorganisaties hebben zich met hand en tand verzet tegen de terugkeer van de Dutch Grand Prix en er werden dan ook diverse rechtszaken aangespannen. Het sorteerde allemaal niet het gewenste effect en daarom proberen deze organisaties nu op een andere manier aandacht te krijgen voor hun ideologie.

Extinction Rebellion duikt op bij Dutch Grand Prix in Zandvoort

Terwijl de drukte richting het circuit begon toe te nemen met mensen die zich verheugen op de Dutch Grand Prix, verscheen daar rond 11:30 plots een protestgroep van Extinction Rebellion bij de toegangspoorten. Zij waren duidelijk met totaal andere intenties afgereisd naar de Noord-Hollandse badplaats. Voorzien van vlaggen en een duidelijke boodschap verzamelde de internationale activistische beweging zich pal voor de deur van het circuit. GPFans is ter plaatste en deed verslag van de gebeurtenis. Het werd al snel duidelijk dat de aanwezige fans niets moesten hebben van de ongevraagde protestactie, die plaatsvond onder het toeziend oog van de politie.

Protest gericht op Aramco, sponsor van de F1

Op de vraag van GPFans wat Extinction Rebellion precies kwam doen bij de Dutch Grand Prix, antwoordde één van de actievoerders: "We staan hier tegen de fossiele sponsoring van Aramco [sponsor van o.a. de Formule 1 en Aston Martin, red.]. Het is een grote sponsor en die stoot 4 procent van de wereldwijde CO₂ uit met de olie die ze oppompen. En ze blijven ook olie oppompen, ondanks dat ze genoeg voorraad hebben tot aan 2077. Dus we willen graag dat die fossiele sponsoring stopt."

Extinction Rebellion beweegt zich door Zandvoort

Extinction Rebellion: Aramco maakt wereld kapot

De klimaatactivisten vinden dat de sponsoring van Aramco verboden moet worden en vergelijken dit met het geldende verbod op reclame voor tabak. "Net zoals je dat bij wijze van spreken geen reclame en sponsor van sigarettenleveranciers meer hebt. In principe maak je hiermee de wereld kapot." En wat denkt Extinction Rebellion te bereiken bij de Dutch Grand Prix? "We willen mensen voorlichten, zodat ze weten dat Aramco op deze manier probeert haar imago op te poetsen, maar dat het eigenlijk een heel slecht bedrijf is voor de wereld. We denken dat een hoop mensen niet weten dat dat zo is."

Demonstratie niet perse tegen Dutch Grand Prix

Volgens de klimaatactivist staat zijn organisatie hier niet perse om de Dutch Grand Prix te boycotten. "Wij staan hier niet om tegen het F1-event te demonstreren. Puur tegen de sponsoring en dan specifiek Aramco", zo klinkt het vanuit de groep die haar pijlen dus vooral richt op de Saoedische oliemaatschappij, dat wereldwijd de grootste is op het gebied van productie en reserves. Het bedrijf heeft een capaciteit van 12 miljoen vaten per dag en een bewezen reserve van 250 miljard vaten, ofwel een kwart van de wereldreserves.

"Aramco plat, wij zijn het zat!"

Hoewel de protestactie in eerste instantie vrij kalmpjes leek te verlopen, ging het er even later toch iets fanatieker aan toe. De megafoons werden erbij gepakt en Aramco in het bijzonder werd met de grond gelijk gemaakt. "Aramco plat, wij zijn het zat!", klonk het onder meer. De meeste passerende Formule 1-fans reageerden hoofdschuddend op het protest en vervolgden hun weg richting de entree van het circuit.

Extinction Rebellion heeft haar pijlen gericht op Aramco en demonstreert bij de ingang van Circuit Zandvoort. Het Saoedische oliebedrijf "maakt de wereld kapot", zo klinkt het uit de mond van de activisten.#DutchGP #Zandvoort #ExtinctionRebellion #Aramco #protest #F1 pic.twitter.com/w7dPvbnpIB — GPFans NL (@GPFansNL) August 25, 2024

