Allard Kalff denkt het zeker te weten dat de Dutch Grand Prix gewoon op de F1-kalender blijft, zelfs als dat financieel niet lukt. De Nederlandse analist verwacht dat Formula One Management (FOM) zal ingrijpen om het plekje van Zandvoort veilig te stellen.

Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen keerde de Grand Prix van Nederland terug op de kalender in 2021, toevallig ook het seizoen waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk zijn eerste wereldkampioenschap zou binnenslepen, na een pauze van 36 jaar. De Limburger won sindsdien de eerste drie race in de badplaats vanaf de pole position, voordat Lando Norris afgelopen zondag er met de zege vandoorging. Het is geen verrassing dat het evenement elke keer weer door zo'n 300.000 mensen bezocht wordt, want de Oranjefans houden wel van een feestje. Volgens Kalff is dat feestje ook nog lang niet voorbij.

Andere promotors kijken hun ogen uit

"Domenicali zet even de druk op de ketel om te zorgen dat het bedrijfsleven in Nederland, de overheid in Nederland, dat iedereen zijn schouders eronder zet om dit evenement door te laten gaan," begon Kalff bij Viaplay. "En persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat het niet doorgaat. En persoonlijk ben ik echt van mening dat, stel nou in het allerslechtste geval dat het bedrijfsleven niet instapt zoals het in zou moeten stappen, en dat die sanctioning fee, het geld wat je FOM moet betalen, echt een probleem is, dan ga je een situatie krijgen waarbij FOM zegt: 'Ja, maar wij willen hier niet weg'. Afgelopen weekend zat ik met de baas van de Grand Prix van Australië te praten en die man kijkt zijn ogen uit hoe wij hier dingen doen, terwijl ze in Melbourne al met de tram kijken. Daar is al een heel verkeersplan, dus die zijn al heel erg om en die kijkt hier echt van: 'Ja, maar wat hier gebeurt, is ongeëvenaard'."

Samenwerking met FOM

"Nou, er waren vijf of zes promotors in Zandvoort om te kijken hoe wij dingen doen," vervolgde de F1-analist die ook commentaar doet tijdens de vrije trainingen. "Zandvoort is voor FOM gewoon een showcase. Kijk naar Las Vegas - daar wilden ze graag zijn, dat doen ze helemaal zelf, dat is hún Grand Prix. FOM promoot het is en is zeg maar eigenaar van die Grand Prix. Wat ik me niet kan voorstellen, stel dat Zandvoort zegt: 'Stefano, we krijgen dat gewoon financieel niet rond' en dat FOM dan antwoordt: 'Dan gaan we weg'. Want FOM zegt dan gewoon: 'Weet je wat? Dan zullen we het samen doen'. Als je dit zo neerlegt bij mensen die wat dichter bij het vuur zitten, dan is er niemand die zegt dat je helemaal uit de poppenkast bent gevallen."

