Jan Lammers stelt dat de toekomst van de Dutch Grand Prix niet af zal hangen van de beslissingen van Formula One Management. De sportief directeur stelt dat een eventuele contractverlenging van het evenement in Zandvoort afhankelijk is van de animo van de fans.

De Dutch Grand Prix staat in ieder geval nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender, maar zou daarna zomaar kunnen verdwijnen. Want hoewel het raceweekend op Zandvoort al vier jaar lang steevast uitverkoopt, is de toekomst van het evenement allerminst gegarandeerd. Er wordt al geruime tijd gespeculeerd dat de FOM overweegt om Zandvoort en Spa-Francorchamps te laten rouleren, zodat er een extra plekje vrijkomt voor een nieuwe locatie. Maar ook het volledig wegvallen van de race in de duinen, behoort tot de mogelijkheden.

Artikel gaat verder onder video

In het Viaplay-programma Zandvoort Shakedown, heeft Lammers een update gegeven over de huidige stand van zaken. Hij bevestigt dat de Dutch Grand Prix winstgevend is, maar dat het de vraag is of dit in de toekomst zo blijft. "Straks krijg je natuurlijk de vraag, hoe groot is die animo nog? Dat is voor ons dan ook een rekensommetje, en eigenlijk hoofdzakelijk een rekensommetje. Zonder overheidssteun komt alles natuurlijk voor eigen rekening en risico."

"Het is niet vanuit armoede of noem maar op", benadrukt de Nederlander. "Het gaat hier gewoon om een nuchtere, zakelijke beslissing, en dan moet je gewoon even de emotie en de melancholie aan de kant zetten. Het gaat er hier om dat mensen privérisico's moeten nemen. Wij zijn samen met Silverstone de enige die het zonder overheidssteun doen. Als je al een rollende start hebt met tien, twintig of meerdere miljoenen, dan is het makkelijk praten."

FOM wil Dutch GP behouden

Hoewel de geruchten het lieten klinken alsof de FOM zijn twijfels zou hebben over de Grand Prix van Zandvoort, laat Lammers doorschemeren dat het daar niet aan ligt. "De FOM wil ons natuurlijk niet graag kwijt", zegt hij resoluut. "We hebben een enorme voorbeeldfunctie gehad met onze insteek op duurzaamheid enzovoort. Het is een prijswinnend evenement, van dit jaar 24 evenementen. Als je daar als klein vissersdorpje gewoon als winnaar uit kan komen, dan is dat natuurlijk fantastisch."

OOK INTERESSANT: Marko pessimistisch in aanloop naar Dutch GP: 'Denk niet dat de oplossing in Zandvoort komt'

Tom Coronel voegt eraan toe dat het ook een fantastisch evenement is voor de regio. "Geweldig, dat is zonder meer mooi", erkent Lammers. "Alleen die betalen niet mee aan de organisatie van het evenement, dat moet je zelf bekijken. Het is gewoon puur kijken van: oké, kloppen de cijfers en is er voldoende animo? Dan gaan we het doen."

Gerelateerd