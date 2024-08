Helmut Marko heeft een teleurstellende boodschap voor de fans van Max Verstappen en Red Bull Racing. Het team is druk bezig met het zoeken naar een oplossing voor de huidige problemen, maar denkt niet dat deze in Zandvoort al geïntroduceerd kunnen worden.

Red Bull Racing begon ontzettend sterk aan het Formule 1-seizoen van 2024, maar ziet de concurrentie ondertussen met rasse schreden naderen. We hebben tot op heden maar liefst zeven verschillende racewinnaars gehad, van vier verschillende teams. Red Bull staat nog steeds aan de leiding in het constructeurskampioenschap, met een voorsprong van slechts 42 punten op McLaren. In het wereldkampioenschap bij de coureurs staat Verstappen nog altijd bovenaan, met een voorsprong van 78 punten op Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

De titelstrijd kan tijdens de aankomende tweede seizoenshelft nog alle kanten op gaan, realiseert ook het team van Red Bull zich maar al te goed. Volgens Marko is het daarom van groot belang dat de renstal de komende periode met nieuwe updates komt. "Tijdens de zomerstop gebeurt er twee weken niets, waardoor er geen werkzaamheden mogelijk zijn", vertelde Marko onlangs in zijn column bij Speedweek. "We moeten de problemen oplossen en uitzoeken waar het fout gaat. Als je het met de eerste drie races vergelijkt, hebben we de balans niet meer in de auto."

Marko benadrukte dat het lastig is om in te schatten wanneer de oplossingen daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. "Ik denk niet dat de grote oplossing in Zandvoort komt", benadrukt hij. "We zijn intensief aan het brainstormen en hebben verschillende ideeën, maar ik kan nog niet zeggen wat we gaan implementeren en hoe we dat gaan doen."

OOK INTERESSANT: Weersvoorspelling Grand Prix van Nederland: natte kwalificatie dreigt in Zandvoort

Kwalificatie Dutch GP

Eén ding is volgens de Oostenrijker duidelijk: "De kwalificatie in Zandvoort wordt cruciaal, omdat inhalen daar nauwelijks mogelijk is. Max kan zeker een goede kwalificatie rijden, daar is hij de laatste tijd erg goed in geweest. We waren in Oostenrijk en Spa de snelsten, in Hongarije kwamen we een paar honderdsten tekort, maar we klagen terwijl we op een hoog niveau zitten."

Gerelateerd