Franco Colapinto zal aankomend weekend voor het eerst meedoen aan een Formule 1-race tijdens de Grand Prix van Italië na het ontslag van Logan Sargeant bij Williams. De Amerikaan heeft een verklaring uitgebracht, maar deze is ondertussen weer verwijderd.

Sargeant maakte zijn F1-debuut in 2023, maar hij maakte op een enkele puntenfinish in zijn thuisrace op Circuit of the Americas vorig jaar na geen indruk. Carlos Sainz stapt vanaf volgend seizoen in als de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon, wat betekent dat Sargeant naar alle waarschijnlijkheid sowieso al de koningsklasse moest verlaten, maar vanwege zijn ontslag na Zandvoort moesten we dus vroegtijdig afscheid nemen van de Floridiaan. Hij schreef zijn FW46 compleet af in een angstaanjagend ongeluk tijdens de derde vrije training voor de Dutch Grand Prix. Teambaas James Vowles was op zijn zachtst gezegd niet tevreden met de enorme schade die Sargeant had veroorzaakt, zeker aangezien er een gloednieuw, groot upgradepakket op de Williams zat.

Statement verwijderd

Sargeant kwam op dinsdag met een verklaring in zijn persoonlijke Whatsapp-groep. "Na het nieuws van vandaag wilde ik zeggen dat ik Williams Racing erg dankbaar ben dat ze me mijn eerste kans in de Formule 1 hebben gegeven. Ik waardeer de steun die ik heb gekregen van iedereen in het team, vanaf het moment dat ik me bij de [Williams Driver] Academy voegde in 2021. Om een F1-auto voor het eerst te besturen in Abu Dhabi was een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Om de eerste Amerikaanse coureur te zijn die in 30 jaar tijd punten scoorde in Austin vorig jaar, was een heel speciaal moment. Ik ben trots dat ik zo'n historisch team mocht vertegenwoordigen de afgelopen twee jaar. Ik zal nu de tijd nemen om alle mijn mogelijkheden te overwegen, voordat ik binnenkort een aankondiging doe over mijn toekomst."

Sargeant zou gek genoeg, om nog onduidelijke redenen, de verklaring hebben verwijderd uit de appgroep. De coureur die de aankomende wedstrijd op Monza dus vanuit huis op de bank moet kijken, heeft verder niks van zich laten horen op X, Instagram of een ander social mediaplatform.

Prema Racing, die actief is in de Formule 2, Formule 3 en Formula 4, zal in 2025 twee auto's inzetten in de IndyCar Series. Geruchten doen de ronde dat Sargeant voor de Italiaanse renstal zal tekenen. Het is een team dat hij goed kent uit het FIA Formule 3-kampioenschap.

