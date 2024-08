Dit seizoen is er natuurlijk een hoop te doen geweest rondom Max Verstappen en een mogelijke overgang naar Mercedes en afgelopen weken gooide Toto Wolff ook nog eens olie op het vuur door gesprekken met de Nederlander te openbaren. Helmut Marko reageert nu op de recente ontwikkelingen.

Het hele seizoen wordt er al gesproken over de toekomst van Verstappen en dat is met name gebeurd nadat er intern bij Red Bull een hoop gebeurde. Zo was er de hele soap rondom Christian Horner en de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, leek er sprake van een interne machtsstrijd, hadden Jos Verstappen en Horner het regelmatig openbaar met elkaar aan de stok en vertrok kopstuk Adrian Newey. Al met al rook men bij het team van Mercedes de kansen schoon om Verstappen te verleiden tot een overgang naar de Zilverpijlen om daar in rustiger vaarwater terecht te komen.

Uitspraken Wolff

Recent onthulde Wolff dat hij kortgeleden nog met de entourage van Verstappen sprak om nog één keer te proberen hen te verleiden om na dit seizoen over te stappen: "Ik heb het hele jaar gedacht dat er een mogelijkheid was. Het was niet nul. Ik ga al een groot deel van mijn leven met Jos om, maar misschien komt dat omdat we een beetje op elkaar lijken. En daarom dacht ik dat de deur nooit volledig gesloten was. Wat was de kans dat het zou gebeuren? Misschien één op tien, of zelfs één op negen. Hoe dan ook, ik wilde niet opgeven, maar we kwamen samen tijdens de zomer samen tot de conclusie dat we niet moeten wachten voordat er iets gebeurt en we ons vastleggen voor 2025, maar dat we gewoon ons werk blijven doen met Max bij Red Bull, terwijl we hier bij Mercedes onze eigen beslissingen qua rijders maken. Dat was eigenlijk een gezamenlijke gedachte."

Marko reageert

Inmiddels heeft Verstappen laten weten bij Red Bull te blijven en dus lijkt de deur op dit moment dicht. Marko reageert in de Inside Line F1-podcast op de uitspraken van Wolff: "Hij zou geen goede teambaas zijn als hij niet had geprobeerd om Max binnen te halen. Monte Carlo heeft niet zoveel koffietentjes. Het is dus logisch dat je elkaar af en toe tegenkomt. Natuurlijk maakt Toto daar een verhaal van. Aan de andere kant is het zo dat Jos Verstappen een groter fan is van Toto dan dat hij van Christian is", lacht Marko. "Op dit moment is alles duidelijk: Max rijdt volgend seizoen voor Red Bull. Als we Max gewoon een auto geven waar hij mee kan winnen, stoppen deze geruchten meteen."

