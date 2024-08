Logan Sargeant vertrekt bij het team van Williams en de vervanger van de teleurstellende Amerikaan is verrassenderwijs Formule 2-coureur Franco Colapinto. Volgens berichten was James Vowles echter liever voor Liam Lawson gegaan, maar zat Red Bull Racing in de weg bij de overgang van de Nieuw-Zeelander.

De toekomst van Sargeant in het 2024-seizoen kwam in Nederland verder onder vuur - letterlijk en figuurlijk - te liggen na een flinke en beschamende klapper in VT3 op Zandvoort. De Amerikaan ging over het natte gras, vloog de muur in en zag hoe zijn Williams flink toegetakeld werd én in brand vloog. Het betekende opnieuw veel schade voor de Britse renstal, iets waar je met het oog op de budgetcap en sowieso de beperkte middelen van Williams niet op zit te wachten. Nog in het weekend zelf begonnen de geruchten dat Sargeant nog voor Monza uit de wagen gegooid zou worden.

Lawson ideale kandidaat

Namen als Mick Schumacher en dus Lawson passeerden de revue, maar zij werden verrassend niet in de Williams gezet. De keuze viel uiteindelijk op Formule 2-coureur Colapinto, die dus vanaf Monza instapt naast Alex Albon. Met name vanuit het team van Red Bull Racing lijkt het een opmerkelijke actie. De mogelijke huurdeal van Lawson aan de tegenstanders van Williams leek namelijk een ideale zet voor alle partijen. Williams zou kunnen rekenen op een coureur die snel kan wennen, snel is en eerder al heeft bewezen het niveau aan te kunnen. Dit terwijl Red Bull op deze manier kon kijken hoe Lawson zich over een periode van negen races zou manifesteren met het oog op de keuze van stoeltje voor 2025.

Red Bull werkt niet mee

Lawson zou namelijk zowel bij Red Bull als bij zusterteam Racing Bulls gelden als kandidaat om volgend seizoen in te stappen, ook met het oog op de wankele prestaties van Sergio Pérez en Daniel Ricciardo. Volgens Formu1.uno is het echter zo dat het team zelf de huurdeal naar Williams heeft tegengehouden, terwijl teambaas James Vowles in Lawson de nummer één kandidaat zag om Sargeant te vervangen. Juist door die wankele prestaties van Pérez en Ricciardo wil het team Lawson dichtbij in de buurt houden mocht er later in het seizoen toch nog moeten worden ingegrepen met een rijderswissel. Daardoor moest Vowles uiteindelijk weer verder schakelen naar Colapinto.

