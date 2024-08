Franco Colapinto zal aankomende zondag voor het eerst meedoen aan een Formule 1-race tijdens de Grand Prix van Italië. Hij valt bij Williams in voor de ontslagen Logan Sargeant. Maar wie is deze 21-jarige Argentijn precies?

Sargeant heeft geen potten kunnen breken in de koningsklasse van de autosport. Waar ploegmaat Alexander Albon vorig jaar 27 punten scoorde, moest de Amerikaan het met één mager puntje doen en hij had daar de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor nodig. De kans dat hij een contractverlenging kreeg, was dan ook nihil en tijdens de zomerstop kregen we zekerheid: Carlos Sainz werd als nieuwe Williams-coureur aangekondigd voor 2025. Sargeants laatste F1-seizoen zou dus sowieso dit jaar zijn geweest, maar we hebben vroegtijdig afscheid van hem moeten nemen. Direct na de Dutch Grand Prix, waarin hij in VT3 de FW46 volledig ruïneerde, werd hij ontslagen.

Geen lichtvaardige beslissing

"Om een coureur middenin het seizoen te vervangen, is niet een beslissing die we lichtvaardig hebben genomen, maar we denken dat dit Williams de beste kans geeft om de rest van het seizoen te vechten voor punten," gaf teambaas James Vowles als reden voor het vertrek van Sargeant. De renstal uit Grove besloot Franco Colapinto op te roepen en dat kwam als een verrassing, nadat eerst alleen de namen van Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher en Red Bull-reservecoureur Liam Lawson werden genoemd. "Het is een eer om mijn Formule 1-debuut te maken met Williams, een droom die uitkomt," begon Colapinto. "Om halverwege het F1-seizoen in te stappen, zal een enorme leercurve zijn, maar ik sta open voor de uitdaging en ik focus me volledig op het zo hard mogelijk werken met Alex en het team om er een succes van te maken."

Colapinto tijdens de eerste vrije training voor de Britse Grand Prix

Wie is Colapinto eigenlijk?

Colapinto schreef vier kartkampioenschappen op zijn naam en won het kartevenement tijdens de Olympische Spelen voor de jeugd in 2018, alvorens hij de stap maakte naar de autosport. Hij sleepte direct het Spaanse Formule 4-kampioenschap van 2019 binnen door meer dan de helft van de races te winnen. Een jaar later werd hij derde in niet alleen de Toyota Racing Series, maar ook de Formule Renault Eurocup.

In 2021 deed de jongen uit Buenos Aires, naast een volledig seizoen van de Europese Formule Regional met twee zeges, ervaring op in de sportscars. Hij werd derde in de eindstand van de Asian Le Mans Series en vierde in de European Le Mans Series. Ook mocht hij meedoen aan de 24 Uur van Le Mans. Dit deed hij allemaal in de LMP2-klasse voor G-Drive Racing, vaak met Nyck de Vries als ploegmaat. Colapinto nam ook deel aan de 24 Uur van Spa, de meest prestigieuze wedstrijd voor GT3-auto's. Hij heeft 13 sportscar-races achter zijn naam staan, wat hem de op een na meest ervaren sportscar-coureur op de F1-grid maakt. Toevallig is het teamgenoot Albon met de meeste sportscar-races op zijn cv met 14 GT3-wedstrijden, allemaal in de DTM.

© Ferdi Kräling | Colapinto in de Spa 24u van 2021, achter het stuur van de Team WRT-Audi

De Argentijn pakte vanaf 2022 de formuleklasses weer op. Hij won twee races in de FIA Formule 3 met Van Amersfoort Racing en verdiende een jaar later opnieuw twee zeges in hetzelfde kampioenschap, ditmaal met het andere Nederlandse team MP Motorsport. Ook zette hij in 2023 zijn handtekening bij de Williams Driver Academy. Dit seizoen komt Colapinto uit in de FIA Formule 2 met een overwinning in de sprintrace op Imola. Hij mocht al even proeven van de Formule 1 tijdens de eerste vrije training op Silverstone als vervanger van Sargeant.

