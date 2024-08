De Grand Prix van Nederland is nog niet achter de rug of het vizier kan alweer naar Monza, waar komend weekend de Grand Prix van Italië gereden gaat worden. Na de onstuimige omstandigheden van afgelopen weekend, zullen de teams en coureurs hopen op wat meer zonnestralen. Hoe zijn de voorspellingen voor komend weekend?

De Grand Prix van Italië wordt steevast verreden op Monza, of het Autodromo Nazionale di Monza in alle volledigheid. Het circuit is bij veel fans en coureurs erg geliefd, met name door de hoge topsnelheden die hier bereikt kunnen worden. Het Autodromo Nazionale di Monza is een circuit van 5,793 kilometer lang, gelegen in de Italiaanse plaats Monza, in het noorden van het land. In 1922 opende Monza haar deuren en heeft sindsdien veel verschillende lay-outs gekend. Zo experimenteerde men bijvoorbeeld met haakse bochten tussen 1934 en 1939. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het de vorm zoals we die vandaag de dag kennen. Monza staat in de volksmond bekend als 'the temple of speed'. Dit vanwege de lange rechte stukken, snelle bochten en hoge topsnelheden.

Onweersbuien

Omdat we in de zomer in Italië zijn, kunnen we over het algemeen rekenen op heerlijke temperaturen en een brandend zonnetje voor de teams en coureurs. Voorlopig lijkt het erop dat we dat ook grotendeels tijdens aankomend raceweekend zullen gaan hebben. Met vanaf vrijdag temperaturen die tot bijna 35 graden Celsius kunnen stijgen, lijkt het een warm weekend te gaan worden voor de heren. Het betekent echter niet dat we het het hele weekend droog zullen gaan houden: volgens de voorspellingen zullen er op zondag namelijk mogelijk wat onweersbuien ontstaan rondom Monza. Dat kan het nodige spektakel op gaan leveren.

Het weerbericht voor het aankomende weekend in Monza! Hoop jij dat de regenbuien op zondag weten door te zetten? pic.twitter.com/Xhyymf0RTP — GPFans NL (@GPFansNL) August 26, 2024

