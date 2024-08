De FIA heeft zich uitgesproken over de situatie rondom de vloer van Alex Albon, die tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland niet aan de regels zou hebben voldaan. Dit komt Williams duur te staan. Ook heeft de FIA zich uitgesproken over het incident waar Lewis Hamilton bij betrokken was. De FIA heeft besloten dat een straf na het incident op zijn plek was.

Gerelateerd