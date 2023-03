Brian Van Hinthum

Maandag 6 maart 2023 15:03 - Laatste update: 15:31

Fernando Alonso wist op zondagmiddag zijn eerste podium sinds 2021 te pakken en dus is het na een geweldige winter overal lachen geblazen voor het team van Aston Martin. Na afloop van zijn briljante race is de Spanjaard voornamelijk lovend over teamgenoot Lance Stroll, die twee weken geleden nog allebei zijn polsen brak.

Stroll moest tijdens de wintertests in Bahrein toekijken vanaf de zijlijn nadat hij tijdens het trainen voor het nieuwe seizoen met de fiets een ongeluk had gehad, waardoor hij allebei zijn polsen brak. Het leek lange tijd vrij aannemelijk dat de Canadees ook tijdens de opener van het nieuwe seizoen noodgedwongen vanaf de zijkant moest toekijken met zijn blessure. Ondertussen werd Felipe Drugovich door het team klaargestoomd om mogelijk de plek van Stroll in te nemen tijdens de opener van het nieuwe seizoen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Artikel gaat verder onder video

Held van Alonso

Na een intensief en snel revalidatieproces kon Stroll dit weekend gewoon plaatsnemen in zijn Aston Martin, al bleek op sommige momenten wel dat het allemaal niet van harte ging. Zo liet hij tijdens de vrije trainingen doorschemeren dat hij moeite had met bepaalde stuurbewegingen. Op zondag reed hij echter gewoon de race uit en kwam hij als zesde over de streep in Bahrein. "Hij is mijn held", vertelt de trotse Spanjaard tegenover Sky Sports.

Motivatie

De podiumbezoeker in Bahrein vervolgt: "Als je zijn handen en voeten ziet, denk je dat hij niet kan racen. Hij heeft zichzelf fenomenaal vertoond tegenover het hele team. Het is heel inspirerend voor ons om de vastberadenheid en motivatie van Lance te zien. Soms denken mensen dat hij helemaal niet gemotiveerd is om te racen, maar dit weekend was hij enorm indrukwekkend en scoorde hij een hoop punten voor het team. Hij verdient op korte termijn om op het podium te staan", besluit de nummer drie uit Bahrein.