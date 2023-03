Waarom kreeg in Bahrein niemand het extra WK-punt voor de snelste raceronde?

Redactie

Maandag 6 maart 2023 14:19

De beloning voor het klokken van de snelste raceronde tijdens een Grand Prix in de Formule 1 is één WK-punt, maar in Bahrein werd deze niet uitgereikt. Er zitten namelijk een aantal voorwaarden aan deze bonuspunt.

De Formule 1 is een sport waarin het draait om marges. Wereldkampioenschappen zijn in het verleden meer dan eens met één punt verschil beslist terwijl in het middenveld, waar de teams met hand en tand vechten voor de minder puntrijke posities, de verschillen vaak nog veel kleiner zijn. Het extra punt voor het neerzetten van de snelste raceronde is dan ook iets waar de teams - mits de omstandigheden het toestaan - regelmatig gretig jacht op maken. Het gebeurt zelfs regelmatig dat een team een van de rijders naar binnenhaalt om op nieuwe banden de snelste raceronde te rijden, om te voorkomen dat dit punt naar de concurrentie gaat.

Artikel gaat verder onder video

Voorwaarden extra punt

Het extra punt voor de snelste raceronde werd in 2019 in de sport geherintroduceerd, maar sindsdien zijn er wel een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo werd in 2022 bijvoorbeeld besloten dat het punt alleen wordt uitgereikt als er minimaal 50 procent van de totale raceafstand wordt afgelegd. Een extra addertje onder het gras is dat een coureur in de top tien moet eindigen om dit punt te kunnen claimen. Dit is om te voorkomen dat de coureurs buiten de top tien in de slotfase massaal naar binnen gaan voor nieuwe banden, in een poging de snelste raceronde neer te zetten. Dat zou immers een behoorlijke chaos worden.

Snelste raceronde Zhou

In Bahrein noteerde Zhou Guanyu in de voorlaatste ronde de snelste raceronde met een 1.33.996, maar omdat hij als zestiende over de streep kwam werd het punt niet uitgereikt. Aan niemand dus. Waarom haalde Alfa Romeo Zhou na 55 ronden dan naar binnen om op nieuwe softs de snelste raceronde te kunnen rijden? Zoals eerder al genoemd zijn de verschillen in het middenveld ontzettend klein, en de teams willen de concurrentie geen enkele vorm van voordeel geven.

Tactisch steekspel

Met nog twee ronden te gaan had Pierre Gasly de snelste raceronde in handen. De Fransman reed op dat moment negende, en zou dus het extra punt gekregen hebben. Om dit te voorkomen werd Zhou - die sowieso al buiten de punten reed - naar binnengehaald. Aan het einde van de race met een lege tank en nieuwe banden, is een ronde zonder verkeer vaak immers al genoeg om de snelste tijd neer te zetten. Het doel van Alfa Romeo was dus niet om het extra WK-punt uit het vuur te slepen, maar om te voorkomen dat deze naar Alpine zou gaan.