Jan Bolscher

Maandag 6 maart 2023 09:22

Red Bull Racing was tijdens de openingsrace van het 2023-seizoen een klasse apart in Bahrein. De formatie uit Milton Keynes lijkt dan ook weinig te voelen van de opgelegde straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Helmut Marko legt uit hoe dat kan.

Het raceweekend in Singapore vormde afgelopen jaar het decor voor een grote rel in de Formule 1. Daar werd door de FIA het nieuws naar buiten gebracht dat Red Bull Racing in 2021 het budgetplafond van 145 miljoen dollar met 1,6 procent had overschreden. Het motorsportorgaan deelde een boete uit van zeven miljoen dollar aan Red Bull Racing, én er werd besloten dat het team over een periode van twaalf maanden tien procent minder tijd door mag brengen in de windtunnel. De windtunnel is een essentieel onderdeel voor Formule 1-teams in het ontwikkelingsproces van de auto. Hierin kan worden gesimuleerd hoe luchtstromen over de auto lopen.

Artikel gaat verder onder video

Overschrijding budgetplafond

Deze straf werd voer voor speculatie, want hoeveel impact zou dit nou daadwerkelijk gaan hebben op de auto van Red Bull Racing voor het seizoen van 2023? De een dacht behoorlijk wat, de ander dat vrijwel niets vanwege de voorsprong op de concurrentie qua performance van het team tijdens het 2022-seizoen. Op dit moment lijkt dat laatste het geval te zijn, want de Oostenrijkse formatie liet in Bahrein een zeer dominante performance zien. Max Verstappen kwam met grote voorsprong als eerste over de streep, terwijl teammaat Sergio Pérez het ééntweetje completeerde. Het is echter nog niet te zeggen of Red Bull Racing de straf nog zal gaan voelen qua doorontwikkeling.

Op tijd begonnen

In gesprek met Speedweek legt Marko uit waarom Red Bull Racing in eerste instantie echter niets van de straf lijkt te voelen: "De straf werd relatief vroeg uitgedeeld. Dat was in Singapore, waar het naar buiten kwam", aldus de topman van het team. "We hebben ons relatief vroeg gericht op het ontwikkelen van een evolutie en het optimaliseren van wat misschien niet optimaal was aan de vorige auto. Als we iets in de windtunnel proberen moet het werken, en dat is gelukt. De kern van het team werkt al vijftien jaar samen. Ze weten hoe en wat en zijn op elkaar ingespeeld. Natuurlijk hebben we Adrian Newey, maar de rest bestaat ook uit hooggekwalificeerde en intelligente mensen", klinkt het.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.