Verstappen en Alonso blinken uit in Bahrein, Red Bull heeft nog meer in petto | GPFans Recap

Zondag 5 maart 2023 22:53 - Laatste update: 22:55

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond volledig in het teken van de Grand Prix van Bahrein, de allereerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen van 2023. Max Verstappen was de grote favoriet en maakte deze rol meer dan weer. De regerend wereldkampioen vertrok vanaf pole en sleepte op dominante wijze de overwinning binnen. Een andere uitblinker was Fernando Alonso, die met Aston Martin de derde plek op het podium wist te bemachtigen. Bij Ferrari en Mercedes was men na afloop alles behalve tevreden. De Zilverpijlen hebben bij monde van Toto Wolff belooft "radicale updates" te gaan brengen om het seizoen te redden. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen domineert en wint in Bahrein, podiumplaats Alonso en P14 voor De Vries

Max Verstappen heeft de allereerste race van het seizoen - de Grand Prix van Bahrein - op zijn naam weten te zetten. Op uiterst dominante wijze stuurde hij zijn Red Bull als eerste naar de finish vanmiddag. Sergio Pérez werd tweede, waardoor Red Bull direct een één-twee kon bijschrijven. Fernando Alonso maakte het podium compleet. De Spanjaard startte als vijfde, maar reed een geweldige 'vechtwedstrijd'. De tweede Nederlander op de baan, Nyck de Vries, sloot zijn race af als veertiende, nadat hij als voorlaatste was vertrokken. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen na superieure eerste zege van 2023: "Eindelijk in Bahrein gewonnen"

Max Verstappen heeft zijn gewenste start van het nieuwe Formule 1-seizoen binnen. De Limburger kwam op dominante wijze als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Bahrein en had absoluut niets te vrezen van de concurrentie. Na afloop was hij dan uiterst tevreden, zo liet hij weten bij de podiuminterviews. "Ja, het was een hele goede eerste stint, waar ik het gat (richting Leclerc, red.) kon trekken. Ik ben uiteraard heel blij om eindelijk hier in Bahrein te winnen", zo sprak hij. Problemen had de Red Bull-coureur niet tijdens de wedstrijd. "Niets groots, er zijn alleen een paar kleine dingen om bij te stellen." Hele artikel lezen? Klik hier!

Stand in het WK na de Grand Prix van Bahrein

De Grand Prix van Bahrein is verreden en de eerste punten zijn verdeeld. Tien coureurs hebben na de eerste race van het seizoen al punten achter hun naam staan. Max Verstappen sloeg in Bahrein meteen genadeloos toe, terwijl Charles Leclerc uitviel en gelijk in de achtervolging moet. Fernando Alonso scoorde ook veel en belangrijke punten voor Aston Martin, terwijl Mercedes niet tevreden zal zijn met de puntverdeling onder hun coureurs. Hoe ziet de stand in het WK eruit nu de Grand Prix van Bahrein erop zit? Hele artikel lezen? Klik hier!

Fans vrezen voor saai seizoen na dominante zege Verstappen, Alonso gooit hoge ogen

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein op zeer dominante wijze op zijn naam geschreven, maar niet iedereen kan de enorme voorsprong waarmee Verstappen over de finish kwam waarderen. Sommige fans vrezen voor een saai seizoen als Red Bull zo blijft domineren. Naast Verstappen en Red Bull, maakte ook Fernando Alonso - met zijn podiumplaats - de tongen los op het internet. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen onthult na winst in Bahrein: 'Iedere keer als ik dat wilde, werd mijn engineer boos'

Max Verstappen kende een foutloze eerste race van het nieuwe seizoen en kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de streep. Het gat had echter nog veel groter kunnen zijn, wilde het niet dat Gianpiero Lambiase hem hier van weerhield. Verstappen kreeg een paar keer een uitbrander op de boordradio. Ik had natuurlijk meteen een groot gat (richting Leclerc, red.) en daarna was pushen ook eigenlijk niet meer noodzakelijk", zo vertelt Verstappen bij de microfoon van Viaplay. "Iedere keer als ik een beetje wilde aanzetten, werd GP (Gianpiero Lambiase, red.) - mijn engineer - boos." Hele artikel lezen? Klik hier!

De Vries haalt positieve punten uit race: "Kunnen meedoen in het middenveld"

Nyck de Vries kijkt terug op een redelijk debuut voor AlphaTauri. De Friese coureur wist als veertiende over de streep te komen en zag teamgenoot Yuki Tsunoda als elfde finishen. Daar waar het gros van het veld naar binnen ging voor zachte banden, tijdens de virtual safety car-periode, koos De Vries ervoor om op oude harde banden te blijven rijden, een keuze waar hij achteraf over twijfelt. "Het was op zich een oké race en een redelijke comeback na het hele weekend, zeker qua performance. We konden relatief goed meedoen en aanvallen. Alleen jammer dat sommige voor de pitstop gingen tijdens de VCS en wij niet. Daardoor moest ik een hele lange stint doen op de harde banden", zo vertelde De Vries. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen waarschuwt concurrentie: "Dan weet ik zeker dat we nog sterker zijn"

Max Verstappen heeft met zijn uitspraken na afloop van de Grand Prix van Bahrein de concurrentie verder in rouw gedompeld. Red Bull Racing was oppermachtig in de kleine eilandstaat van het Midden-Oosten, maar volgens Verstappen heeft men nog niet eens het échte Red Bull gezien. Als er is onderzocht wat er aan het begin van het weekend misging, kan Red Bull pas écht haar kracht laten zien, zo zegt hij. "Dan weet ik zeker dat we nóg sterker voor de dag komen", zo dompelt hij de concurrentie verder in rouw. Hele artikel lezen? Klik hier!

Wolff belooft "radicale updates" voor Mercedes na "verschrikkelijke dag" in Bahrein

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gezworen zo snel mogelijk "radicale updates" naar het circuit te brengen na wat hij "de slechtste dag" in zijn loopbaan in het racen noemt. De Zilverpijlen kenden een stroeve seizoensstart in Bahrein. de streep op het Bahrain International Circuit, maar de pijn zet hem met name in de hoeveelheid race pace die de wankelende grootmacht tekort kwam ten opzichte van de concurrentie. Zo kwam Hamilton op een achterstand van 50,9 seconden op racewinnaar Max Verstappen over de streep. "Het was [voor mij, red.] één van de meest verschrikkelijke dagen in het racen", vertelde Wolff na afloop van de race. Hele artikel lezen? Klik hier!

