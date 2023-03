Remy Ramjiawan

Zondag 5 maart 2023 19:26

Nyck de Vries kijkt terug op een redelijk debuut voor AlphaTauri. De Friese coureur wist als veertiende over de streep te komen en zag teamgenoot Yuki Tsunoda als elfde finishen. Daar waar het gros van het veld naar binnen ging voor zachte banden, tijdens de virtual safety car-periode, koos De Vries ervoor om op oude harde banden te blijven rijden, een keuze waar hij achteraf over twijfelt.

Het debuutweekend van De Vries bij AlphaTauri liep niet helemaal zoals gepland. De Nederlander kon tijdens de kwalificatie niet uit Q1 komen en wees daarbij naar de gemaakte fouten tijdens het desbetreffende rondje. Uiteindelijk startte de AlphaTauri-coureur als negentiende en wist hij zich terug te knokken naar de 14e positie. Ondanks dat er geen punten zijn verzameld, kijkt de Vries bij Viaplay toch redelijk tevreden terug op de Grand Prix van Bahrein.

Artikel gaat verder onder video

Verrast over racepace

Daar waar De Vries in eerste instantie dacht dat de AT04 voor de onderste plekken zou gaan racen, bleek tijdens de race dat het met de snelheid eigenlijk beter zat, dan gedacht. "Er zijn ook wat uitvallers geweest, dus we moeten realistisch zijn. Maar we zijn licht verrast dat we in het midden van het middenveld zitten. We hadden gedacht dat we een beetje op de backfoot stonden, maar eigenlijk zitten we erin en kunnen we meedoen", zo laat hij zich uit over de racepace van de bolide.

'Klaar om naar binnen te komen'

Al met al kijkt De Vries terug naar een redelijk weekend: "Het was op zich een oké race en een redelijke comeback na het hele weekend, zeker qua performance. We konden relatief goed meedoen en aanvallen. Alleen jammer dat sommige voor de pitstop gingen tijdens de VCS en wij niet. Daardoor moest ik een hele lange stint doen op de harde banden. Terwijl de rest op soft en vers, nieuw rubber stonden. Dat was jammer, desalniettemin was het een prima race. Ik was er klaar voor om naar binnen te komen, maar uiteindelijk hebben we besloten om toch maar buiten te blijven."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.