Zondag 5 maart 2023 18:35

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein op zeer dominante wijze op zijn naam geschreven, maar met name de derde plaats van Fernando Alonso maakt de tongen los op het internet.

Verstappen legde op zaterdag beslag op pole position voor de openingsdans van het Formule 1-seizoen van 2023 en zette dat op zondag om in een indrukwekkende overwinning. De tweevoudig wereldkampioen kwam goed weg bij de start en hoefde vervolgens niet meer achterom te kijken. Een goede voorbode voor de rest van het seizoen voor de Red Bull Racing-coureur, maar met name Alonso maakte grote indruk bij de fans op Twitter. De 41-jarige Spanjaard viel bij de start van de vijfde stek terug naar P7, maar kwam na een zeer strak optreden als zevende over de streep. De routinier is dan ook onderwerp van gesprek op het internet.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6 — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Max is boring for business. — Buzz Bishop (@buzzbishop) March 5, 2023

Dominated today 🔥 — Vegas (@Vegas) March 5, 2023

Get in there Max, love ya man 👍👍 — Chris Thompson (@CWThompson1965) March 5, 2023

He is gonna win the season. 😍 — ᐯ メ ᗪ (@VXDXI) March 5, 2023

SUPER MAX MAX MAX 🦁🇳🇱 pic.twitter.com/YhnxfBanTn — matt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇻🇦 (@thfcmxtt) March 5, 2023

More RB dominance pic.twitter.com/qchekX4BLl — Alex Hall (@boro_alex2) March 5, 2023

Championship Number 3 is on the way 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/v3pT7FKp1B — Glen Kightley (@Glen_Kightley) March 5, 2023

