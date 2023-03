Jeen Grievink

Zondag 5 maart 2023

Max Verstappen heeft de allereerste race van het seizoen - de Grand Prix van Bahrein - op zijn naam weten te zetten. Op uiterst dominante wijze stuurde hij zijn Red Bull naar de finish. Sergio Pérez werd tweede, waardoor Red Bull direct een één-twee kon bijschrijven. Fernando Alonso maakte het podium compleet. De tweede Nederlander op de baan, Nyck de Vries, sloot zijn race af als veertiende.

Verstappen begon de eerste race van het jaar vanaf pole position en wist deze positie ook te behouden bij de start. Pérez startte als tweede, maar moest een plekje inleveren aan Leclerc. Alonso, die als vijfde begon, kende een mindere start en kwam in aanraking met teamgenoot Stroll. Hierdoor verloor hij twee plaatsen. De Vries viel van de voorlaatste plaats terug naar de laatste positie. De beide Williams-coureurs kende een goede start: zij wonnen allebei drie plekken in de openingsronde. Verstappen trok vervolgens in de daaropvolgende ronden een flink gat richting Leclerc, dat al snel opliep tot ver boven de vijf seconden.

Gevecht Alonso met Russell, uitvalbeurt voor Piastri

Alonso opende op zijn beurt langzaam de aanval op de Russell, die hij uiteindelijk met een mooie inhaalactie ook wist te passeren. In de tussentijd vonden ook de eerste pitstops plaats, waaronder die van Piastri. De Australiër liet zijn stuurtje wisselen, maar dit ging niet volgens plan. McLaren kreeg zijn stuur niet geactiveerd. Het resulteerde helaas in een uitvalbeurt. Ocon ontving op zijn beurt een vijf seconden tijdstraf omdat hij bij de start niet goed in het vak gepositioneerd stond. Russell probeerde vervolgens zijn verloren plek terug te winnen van Alonso. Dit deed hij op een nieuw setje harde banden, dezelfde soort die ook Alonso onder zijn bolide had laten zetten. De Brit slaagde echter nog niet in zijn poging.

Red Bull op andere strategie dan Ferrari en Mercedes

Verstappen en Pérez kozen voor een andere bandenstrategie dan de concurrentie. Waar Ferrari, Mercedes en ook Aston Martin wisselden naar de harde band, besloot Red Bull de rode variant nogmaals in te zetten. Dezelfde band waarop de coureurs ook waren gestart. Het bracht Pérez halverwege de race in de positie om Leclerc aan te vallen voor plek twee. De Mexicaan ging aan de Ferrari voorbij en zette Red Bull weer op rozen. Verstappen had op dat moment namelijk al een voorsprong van veertien seconden.

Alonso knokt met Hamilton, Leclerc valt stil met motorprobleem

Aston Martin was op dat moment verwikkeld geraakt in een intens gevecht met Mercedes. Alonso knokte een flink duel uit met Hamilton, dat meerdere ronden duurde. Hamilton beet van zich af, maar Alonso slaagde erin de zevenvoudig wereldkampioen te passeren met een gewaagde inhaalactie. Kort daarna was er een enorme domper voor Leclerc, die vanaf de derde positie stilviel met een motorprobleem. Het resulteerde kortstondig in een Virtual Safety Car. Alonso kon zich vanaf dat moment klaar gaan maken voor een slotgevecht met Sainz om de laatste plaats op het podium.

Alonso claimt podiumplek, P14 voor De Vries

In de slotfase van de wedstrijd wist Alonso zijn Aston Martin knap voorbij de Ferrari te sturen. "Bye, bye", zo klonk het over de boordradio. Sainz moest er voor waken dat zijn problemen nog groter werden, want ook Hamilton dook op in zijn spiegels. Met zijn Mercedes probeerde Hamilton aan te dringen, maar hij kwam uiteindelijk tekort om de Ferrari te grazen te nemen. Hamilton kwam zodoende als vijfde over de finish, voor Stroll (P6), Russell (P7), Bottas (P8), Gasly (P9) en Albon (P10). De Vries sloot zijn wedstrijd af als veertiende.

Verstappen wint, één-tweetje voor Red Bull

Verstappen kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de streep. De Nederlander kwam de gehele race niet in de problemen en lijkt ver boven de rest van het veld te staan. Pérez passeerde als tweede de finish en bezorgde Red Bull daarmee haar eerste één-tweetje van het seizoen.

