Dit is de stand in het kampioenschap bij de coureurs na de Grand Prix van Bahrein

Lars Leeftink

Zondag 5 maart 2023 17:46 - Laatste update: 17:48

De Grand Prix van Bahrein is verreden en de eerste punten zijn verdeeld. Tien coureurs hebben na de eerste race van het seizoen al punten achter hun naam staan. Max Verstappen sloeg in Bahrein meteen toe, terwijl Charles Leclerc uitviel.

Vorig jaar was de spanning in het kampioenschap bij de coureurs ver te zoeken als je puur kijkt naar P1. Verstappen won een recordaantal races en scoorde een recordaantal punten op weg naar zijn tweede titel op rij. Leclerc bleef in 2022 Sergio Pérez net voor. George Russell werd vierde, Carlos Sainz vijfde en Lewis Hamilton zesde. Dit seizoen wordt er over het algemeen meer spanning verwacht, maar ook in 2023 zullen het de bekende namen en teams zijn die bovenin meestrijden om de podiumplekken.

Grand Prix van Bahrein

Verstappen domineerde de Grand Prix van Bahrein van begin tot einde en boekte zo zijn eerste zege van het seizoen, voor Pérez en Fernando Alonso. Sainz en Hamilton scoorden ook punten, terwijl Leclerc de grote verliezer was. Hij viel uit, net zoals Esteban Ocon en Oscar Piastri. Zhou Guanyu veroverde de snelste ronde, maar geen punt. Hij eindigde buiten de punten. Geen punten voor Nyck de Vries, die de dag op P14 afsluit.

Stand na openingsrace

Max Verstappen: 25 punten

Sergio Pérez: 18 punten

Fernando Alonso: 15 punten

Carlos Sainz: 12 punten

Lewis Hamilton: 10 punten

Lance Stroll: 8 punten

George Russell: 6 punten

Valtteri Bottas: 4 punten

Pierre Gasly: 2 punten

Alexander Albon: 1 punten

Charles Leclerc: 0 punten

Esteban Ocon: 0 punten

Lando Norris: 0 punten

Oscar Piastri: 0 punten

Zhou Guanyu: 0 punten

Nico Hülkenberg: 0 punten

Kevin Magnussen: 0 punten

Logan Sargeant: 0 punten

Nyck de Vries: 0 punten

Yuki Tsunoda: 0 punten

