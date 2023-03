Remy Ramjiawan

Zondag 5 maart 2023 15:47

Als het aan Nico Rosberg ligt, dan eindigt Fernando Alonso vanmiddag op het podium. De enkelvoudig kampioen heeft de racepace van de Spanjaard in de gaten gehouden en verwacht dat Alonso niets te duchten heeft van de Mercedessen achter hem. De Duitser verwacht dat de 41-jarige coureur dan ook de Ferrari's vol zal gaan aanvallen.

Alonso bevestigde zaterdagmiddag de hype rondom Aston Martin door de vijfde tijd te laten noteren. De AMR23 lijkt dit jaar een vaste waarde in de subtop van het veld te gaan worden, want zelfs Mercedes had zaterdag geen antwoord op de snelheid van het team uit Silverstone. Ferrari heeft in de race nog altijd last van de hoge bandenslijtage en Rosberg verwacht dan ook dat Alonso daar van gaat profiteren. De Duitser voorspelt een podiumplek voor de Aston Martin-coureur en veegt daarmee overwinningskansen voor Ferrari van tafel.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc ging niet voor pole

In gesprek met Sky Sports F1 blikt de kampioen van 2016 vooruit op de race en benoemt hij enkele opmerkelijke momenten uit de kwalificatie. Hij plaatst dan ook vraagtekens bij de tactiek van Charles Leclerc, die uiteindelijk in Q3 vroegtijdig uit zijn bolide klom. "Ik denk niet dat je dat normaal gesproken gaat doen. Als je om pole position vecht, dan sta je normaal gesproken niet in de garage een setje banden uit te sparen, dus dat is echt niet normaal. Normaal gesproken ga je namelijk voor die positie en zeker met Charles Leclerc in de auto, waarvan je weet dat hij iets extra's heeft", zo twijfelt Rosberg aan de gemaakte keuze van Ferrari.

Nico Rosberg

Angs voor Aston Martin

Volgens Rosberg heeft het uitsparen van het extra setje softbanden alles te maken met de angst voor Aston Martin. "Ferrari is bang voor hun racepace en vandaar dat ze dat setje hebben uitgespaard. Ik denk echt dat ze zich zorgen maken", zo stelt Rosberg. Hij vindt die zorgen overigens wel terecht: "Fernando is in die Aston Martin is gewoon ontzettend snel. Hij heeft de beide Mercedessen verslagen en richt zijn pijlen nu op de Ferrari's en we moeten hem echt in de gaten gaan houden." Vooral de longruns van Alonso zagen er goed uit: "Die waren echt speciaal. Daarom kijkt hij niet naar achter, maar houdt hij vooral de auto's voor zich in de gaten. Hij gaat niet verdedigen ten opzichte van de Mercedessen, hij wil de Ferrari's gaan aanvallen en dat is fantastisch."

Voorspelling uitslag

Uiteindelijk waagt Rosberg zich ook aan een voorspelling voor de openingsrace in Bahrein. "Max [Verstappen] is natuurlijk de favoriet, hij is in bloedvorm en de Red Bull gaat hier ook goed. Ze hebben ook goede longruns laten zien en dus hij is overduidelijk de favoriet. Pérez zit er dicht bij, vlak achter Max en dan Alonso, want dat zou ik echt geweldig vinden", aldus Rosberg.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.