Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Bahrein

Zondag 5 maart 2023

De Grand Prix van Bahrein is achter de rug en de eerste conclusies over de pikorde bij de constructeurs kunnen getrokken worden. Naast de drie topteams, Red Bull, Mercedes en Ferrari, wordt er ook veel verwacht van Aston Martin. Dit konden ze tijdens de race in Bahrein al waarmaken.

Vorig jaar was de spanning in de strijd om P1 ver te zoeken. Red Bull Racing begon nog wisselvallig, maar zou uiteindelijk met overmacht de eerste plaats veroveren. Ferrari bleef Mercedes vol, dat vooral dankzij een goede tweede seizoenshelft nog behoorlijk dicht in de buurt van Ferrari kwam. McLaren werd vierde, Alpine vijfde. In 2023 lijken vooral die laatste twee teams wat meer pas op de plaats te moeten maken.

GP Bahrein

Red Bull staat na de eerste race bovenaan. Het team scoorde, op het punt van de extra ronde na, alle punten en eindigde op P1 en P2. Met 43 punten staat het team bovenaan, voor Aston Martin (23 punten) en Mercedes (16 punten). Met 12 punten staat Ferrari op de vierde plaats. Verder scoorden Alfa Romeo, Alpine en Williams ook punten dit weekend. Geen punten zijn er voor AlphaTauri, Haas en McLaren.

Stand na openingsrace

Red Bull: 43 punten

Aston Martin: 23 punten

Mercedes: 16 punten

Ferrari: 12 punten

Alfa Romeo: 4 punten

Alpine: 2 punten

Williams: 1 punt

AlphaTauri: 0 punten

Haas: 0 punten

McLaren: 0 punten

