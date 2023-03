Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein

Remy Ramjiawan

Zondag 5 maart 2023 14:11 - Laatste update: 15:09

Het is raceday en inmiddels is ook de definitieve startopstelling doorgegeven door de FIA, voor de Grand Prix van Bahrein. De openingsrace in Sakhir voorspelt veel goeds, want de teams lijken dit jaar erg dicht bij elkaar te liggen.

De kwalificatie op zaterdag was het eerste echte meetmoment tussen de teams. Daar waar er in de dagen ervoor de teams nog volop aan het sandbaggen waren, liet iedereen tijdens de kwalificatie de echte snelheid zien. Max Verstappen was de snelste tijdens de kwalificatie en bevestigt daarmee de favorietenrol die het team toebedeeld heeft gekregen. Sergio Pérez wist zijn bolide naar de tweede plek te brengen en Charles Leclerc wist de derde tijd te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling Grand Prix van Bahrein

Achter de top drie is het Carlos Sainz op de vierde plek. Landgenoot en tweevoudig kampioen Fernando Alonso wist zijn AMR23 naar de vijfde positie te brengen en daarmee laat de Spanjaard zien dat de hype rondom het team niet geheel onterecht is. De 41-jarige coureur heeft de beide Mercedessen achter zich staan, waarvan George Russell de snelste was. Lance Stroll wist ondanks zijn polsblessure de achtste tijd te rijden en Esteban Ocon plaatste zijn Alpine op P9. De terugkerende Nico Hülkenberg sluit de top tien af.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.