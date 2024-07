In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere veel nieuws uit het kamp van Max Verstappen en Red Bull Racing. Zo zou het contract van topman Helmut Marko zijn aangepast, waardoor de drievoudig wereldkampioen minder makkelijk bij het team zou kunnen vertrekken. Verstappen heeft zich op zijn beurt kritisch uitgelaten over zijn race-engineer, terwijl Daniel Ricciardo op pole position zou staan om Sergio Pérez na de zomerstop te vervangen bij de Oostenrijkse grootmacht. Verder heeft Audi aangekondigd dat Mattia Binotto het roer als teambaas over zal nemen, terwijl Lando Norris gelooft in het wereldkampioenschap. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Marko steekt Verstappen mes in de rug, Nederlander voelt zich in de steek gelaten'

Max Verstappen zou enorm teleurgesteld zijn in Dr. Helmut Marko, zijn grootste vertrouweling binnen Red Bull Racing. De man uit Graz heeft zijn contract laten aanpassen, wat het voor Verstappen vrijwel onmogelijk maakt om binnen nu en twee jaar te vertrekken bij het team. De hoge heren hebben Marko er namelijk van weten te overtuigen tenminste tot het einde van 2026 aan boord te blijven, met meer macht. 'Maar deze nieuwe, of eigenlijk oude, rol verduidelijkt niet alleen de machtsverhoudingen in het team. Omdat de Oostenrijker zich op de middellange termijn inzet voor Red Bull, kan Verstappen ook niet meer weg', zo meldt F1-Insider. Meer lezen over de gevolgen voor Verstappen vanwege het nieuwe contract voor Helmut Marko? Klik hier.

'Red Bull draait 180 graden en kiest voor deze coureur om Pérez te vervangen na België'

Het doek voor Sergio Pérez (34) bij Red Bull Racing lijkt spoedig te gaan vallen. Hoewel de Mexicaan een degelijke race reed tijdens de Grand Prix van Hongarije, eindigde hij wel weer buiten de kopgroep - mede omdat hij was gecrasht tijdens de kwalificatie op zaterdag. Liam Lawson en Yuki Tsunoda worden doorgaans genoemd als zijn opvolger, maar Red Bull heeft naar verluidt een andere, verrassende kandidaat op pole staan om het stoeltje van Pérez over te nemen. Red Bull heeft sinds Hongarije namelijk Daniel Ricciardo bovenaan haar lijstje geplaatst. Niet omdat de Australiër nou zoveel beter zou zijn dan Lawson en Tsunoda, maar wel omdat hij waarschijnlijk de meest betrouwbare optie is om in ieder geval in 2024 de benodigde punten binnen te halen voor het constructeurskampioenschap. Meer lezen over de kansen van Daniel Ricciardo? Klik hier.

Verstappen begrijpt niks van 'afwezige' Lambiase: 'Ik kan beter zelf de strategie doen'

Max Verstappen was niet te spreken over zijn eigen team na de F1 Grand Prix van Hongarije. De kampioenschapsleider begreep er niks van waarom zijn engineer Gianpiero Lambiase afwezig leek evenals de strategen van Red Bull Racing. Verstappen werd na afloop van de race gevraagd of de strategieafdeling op vakantie was. "Ja, misschien waren ze er inderdaad niet," antwoordde hij tegenover RTL Deutschland. "Ik begrijp er niks van. Ze hebben alle informatie daar. Misschien moet ik dat maar in mijn eigen auto gaan bouwen, dan kan ik [de strategie] zelf doen." Meer lezen over de kritische woorden van Verstappen? Klik hier.

Audi kondigt voormalig Ferrari-kopstuk Binotto aan als nieuwe baas van F1-project

Mattia Binotto maakt zijn rentree in de Formule 1 en dat doet de voormalig Ferrari-teambaas bij het nieuwe Audi-project. De Duitse autogigant, dat vanaf 2026 de Sauber-renstal zal runnen, heeft aangekondigd dat Binotto de posities van Andreas Seidl en Oliver Hoffmann overneemt. De in Zwitserland geboren Italiaan was vanaf 1995 werkzaam bij Ferrari op de motorafdeling, voordat hij daar het hoofd van werd in 2013. Drie jaar later kreeg hij de promotie als CTO van de Scuderia en in 2019 volgde hij Maurizio Arrivabene op als teambaas. Na 2022 moest Binotto plaatsmaken voor Frédéric Vasseur. Meer lezen over de terugkeer van Mattia Binotto? Klik hier.

Norris gelooft in kampioenschap: "Zeker als je ziet dat Max en Red Bull niet goed presteren"

Lando Norris weet dat de achterstand op Max Verstappen in het wereldkampioenschap Formule 1 aanzienlijk is, maar de Brit gelooft dat het titelgevecht nog volledig open ligt. "Zeker als je ziet dat Max en Red Bull niet zo goed presteren, fouten maken en crashen", klinkt het. "Dan wil je er het beste van maken en er kan in de toekomst nog meer gebeuren. Dus ja, ik denk dat het nog steeds open ligt. Ik weet dat het een grote uitdaging en optimistisch is, maar ik ga geen 'nee' zeggen tegen die uitdaging. Als team doen we dat ook niet. Ik ben blij en ik ben er klaar voor. Als je teruggaat naar de Red Bull Ring: ik deed daar niks verkeerd, het was niet mijn fout. Dus ik ben er klaar voor, klaar om het gevecht aan te gaan. Ik kijk uit naar de duels die we zullen hebben." Meer lezen over de titelkansen van Norris volgens de Brit zelf? Klik hier.

