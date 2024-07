McLaren pakt één-twee in Hongarije, Hamilton zoekt Verstappen op na crash | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze zondag stond volledig in het teken van de Hongaarse Grand Prix, een race die alle ingrediënten had voor een vermakelijke middag. Er heerste spanning, sensatie, frustratie én irritatie op de Hungaroring. Uiteindelijk was het Oscar Piastri die er met de zege vandoor ging, maar dit had heel wat voeten in de aarde. Lando Norris maakte het zijn team absoluut niet gemakkelijk en omgekeerd gold hetzelfde voor Max Verstappen, die niet te spreken was over de auto en de strategie van Red Bull Racing. Het leidde tot felle en woedende boordradio-berichten vanuit de cockpit van de Nederlander. Verstappen crashte vervolgens ook nog met Lewis Hamilton, iets dat eveneens de tongen losmaakte. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen crasht met Hamilton tijdens dubbelslag McLaren in Hongarije

De Grand Prix van Hongarije werd er één om je vingers bij af te likken. De race stond bol van spektakel en met name frustratie aan de kant van zowel Lando Norris als Max Verstappen. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep, voor Norris en Lewis Hamilton, maar het hing er lange tijd of de Australiër zijn eerste zege in de Formule 1 ging boeken. Norris had vanaf de leiding een teamorder gekregen, maar weigerde hier lange tijd gehoor aan te geven. Verstappen reed op zijn beurt ook een frustrerende race, waarbij het op meerdere vlakken tegenzat. Over de boordradio was hij regelmatig vloekend en tierend te horen. Uiteindelijk crashte hij ook nog met Hamilton, iets dat hem een extra plek kostte in de eindklassering. Verstappen finishte uiteindelijk als vijfde, achter Charles Leclerc van Ferrari. Lees hier de hele samenvatting van de Hongaarse Grand Prix.

Hamilton over crash met Verstappen: "Zag hem al van ver aankomen"

Lewis Hamilton heeft een bewogen Grand Prix van Hongarije achter de rug. De Brit moest er behoorlijk voor knokken, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep en stelde zodoende opnieuw een podiumplek veilig. Kort voor het einde crashte hij nog met Max Verstappen en na afloop gaf hij daar direct een eerste reactie op. "Ik zag hem van ver al aankomen en hij kon veel later remmen dan ik, maar hij stuurde naar binnen en toen raakte hij het wiel en vloog eroverheen. Ik denk dat het een race-incident was", aldus Hamilton. Klik hier om de hele reactie van Hamilton op de crash te lezen.

Verstappen witheet en weigert medische check: 'Laat ze de stewards maar nakijken'

Max Verstappen was witheet na de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander kende een moeizame en vooral uiterst frustrerende race en liet dat na afloop duidelijk weten. Verstappen kreeg te horen dat hij naar het medische centrum moest voor een check na zijn incident met Hamilton, maar de Nederlander weigerde dit. "Laat ze de stewards maar sturen, kijken of die oké zijn. Ik ben helemaal in orde!", zo liet hij over de boordradio weten aan zijn engineer. Uiteindelijk moest Verstappen zich ook nog bij de stewards melden. Klik hier om het hele artikel over de boordradio van Verstappen te lezen.

FIA doet uitspraak na veelbesproken crash tussen Verstappen en Hamilton

Na lang wikken en wegen in het kamertje van de wedstrijdleiding heeft de FIA eindelijk uitspraak gedaan over het moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de slotfase van de Grand Prix van Hongarije. Men heeft besloten dat niemand duidelijk schuldig was voor het moment en er dus geen actie ondernomen wordt. Klik hier om het hele artikel over de uitspraak van de stewards te lezen.

VIDEO: Hamilton zoekt Verstappen op in mediapen terwijl Nederlander interview geeft

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen met elkaar in aanraking tijdens de Grand Prix van Hongarije, wat met name bij eerstgenoemde tot nog meer onvrede leidde op de boordradio. Na afloop verscheen Verstappen in de mediapen voor de gebruikelijke interviews en zocht Hamilton hem op. Hoewel niet te horen was wat de twee tegen elkaar zeiden, leek er van kwaad bloed absoluut geen sprake te zijn. Er was een korte conversatie te zien, waarbij Hamilton in lijkt te stemmen met hetgeen Verstappen hem vertelt. Lees hier het hele artikel over het contact tussen Verstappen en Hamilton in de mediapen.

Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Hongarije

McLaren heeft een grote slag geslagen bij de constructeurs door eerste en tweede te worden met Oscar Piastri en Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, terwijl Max Verstappen en Red Bull Racing een klap te verwerken kregen in allebei de kampioenschappen. Verstappen staat nu op 265 punten bij de coureurs. Norris is dichterbij gekomen en staat nu op 189 punten. Bij de constructeurs staat Red Bull Racing met 389 punten ook nog bovenaan, maar het gat richting McLaren wordt met de week fors kleiner. De Britse renstal heeft inmiddels 338 punten verzameld. Bekijk hier de volledige stand in het coureurs- en constructeursklassement.

Verstappen heeft boodschap voor kritische fans: "Blijf dan gewoon lekker thuis"

Max Verstappen liet zich zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije niet bepaald van zijn beste kant zien en dat kwam met name door zijn behoorlijk felle boardradio's. De Nederlander zelf haalt zijn schouders op voor fans die het niks vinden hoe hij zich gedraagt in de communicatie met het team. Ik snap gewoon niet waarom mensen denken dat je je niet kunt uitspreken op de radio. Dit is een sport. Als sommige mensen het niet leuk vinden, blijf dan gewoon lekker thuis", zo klinken de duidelijke woorden van de nummer vijf van de Hongaarse Grand Prix. Lees hier de hele reactie van Verstappen op de kritiek.

Hamilton haalt Verstappen voor volle perszaal onderuit en doet 'mic drop'

Lewis Hamilton (39) crashte tijdens de Grand Prix van Hongarije met Max Verstappen (26), maar in eerste instantie nam hij na afloop van de race geen enkel kwaad woord in zijn mond jegens de Nederlander. Daar kwam tijdens de persconferentie echter verandering in, toen hij Verstappen "vijandig" noemde en vervolgens een 'mic drop'-gebaar maakte. "Ik vind dat er geen vijandigheid moet zijn, maar natuurlijk, van zijn kant zal er altijd vijandigheid zijn", zo sprak Hamilton. Lees hier de hele reactie van Hamilton op de crash met Verstappen.

