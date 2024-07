Na lang wikken en wegen in het kamertje van de wedstrijdleiding heeft de FIA eindelijk uitspraak gedaan over het moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de slotfase van de Grand Prix van Hongarije. Men heeft besloten dat niemand duidelijk schuldig was voor het moment en er dus geen actie ondernomen wordt.

In de slotfase van de Grand Prix van Hongarije zagen we hoe een gefrustreerde Verstappen de strijd aanging met 2021-rivaal Hamilton om de laatste plek op het podium in Boedapest te bemachtigen. Eerder waagde Verstappen al een aanval op de Brit, maar ging hij te wijd en moest hij weer achter de zevenvoudig wereldkampioen aansluiten. Een paar ronden later ging de in Hasselt geboren coureur nog een keer voor zijn kansen, maar ging het mis. Hij remde erg laat, blokkeerde wielen en werd uiteindelijk geraakt door Hamilton.

Uitspraak

Omdat de race bijna op zijn eind liep, besloot de FIA om het moment na de Grand Prix te bekijken en riep men Hamilton en Verstappen naar het kamertje van de wedstrijdleiding. Daar gaf Hamilton aan het moment als een race-incident te zien, terwijl Verstappen de schuld in de schoenen van zijn concurrent schoof omdat hij volgens hem van zijn racelijn afweek tijdens het remmen. Dit kon echter niet hard gemaakt worden aan de hand van de beelden en daarmee besloot de FIA dat er niemand echt schuldig was voor het moment en het niet nodig was om een straf uit te delen aan één van beide coureurs. Daarmee blijft de einduitslag staan: Hamilton P3 en Verstappen P5.

De uitspraak van de FIA na het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton: no further action. pic.twitter.com/5ffMYIJUHG — GPFans NL (@GPFansNL) July 21, 2024

