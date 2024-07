Max Verstappen liet zich zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije niet bepaald van zijn beste kant zien en dat kwam met name door zijn behoorlijk felle boardradio's. De Nederlander zelf haalt zijn schouders op voor fans die het niks vinden hoe hij zich gedraagt in de communicatie met het team.

In de race zag hij tijdens de start nog heel even zijn kansen schoon, maar moest hij zijn plek teruggeven aan Lando Norris, iets waar de wereldkampioen al niet over te spreken was. Even later in de race was het niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Gianpiero Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo liet hij in duidelijke taal weten. Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde op de boardradio:

Verstappen slaat terug

Het gedrag van Verstappen op de boardradio kon niet bij alle Formule 1-fans op respect rekenen. Ook na de wedstrijd nog liet hij via die weg weten dat de wedstrijdleiding zich na zou moeten laten kijken na zijn crash met Lewis Hamilton. Na afloop van de race wordt de wereldkampioen geconfronteerd met zijn felle gedrag op de boardradio en vraagt men bij Sky Sports of hij zijn excuses wil aanbieden: "Ik denk niet dat ik mijn excuses moet aanbieden. Wij moeten het gewoon beter doen. Ik snap gewoon niet waarom mensen denken dat je je niet kunt uitspreken op de radio. Dit is een sport. Als sommige mensen het niet leuk vinden, blijf dan gewoon lekker thuis", zo klinken de duidelijke woorden van de nummer vijf van de Hongaarse Grand Prix.

