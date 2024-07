De Grand Prix van Hongarije werd er één om je vingers bij af te likken. De race stond bol van spektakel en met name frustratie aan de kant van zowel Lando Norris als Max Verstappen. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep, voor Norris en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde crashte nog met Max Verstappen, die uiteindelijk als nummer vijf over de streep kwam.

De start van de Hongaarse Grand Prix begon gelijk met de nodige controverse. Verstappen ging bij de eerste bocht buiten de baan, in een poging plekken te winnen ten opzichte van de beide McLaren's. Toen hij terugkwam op de baan, zette hij zijn auto voor die van Norris, iets wat voor woede zorgde bij de Brit op de boordradio. Uit voorzorg gaf Verstappen de plek terug, maar daar was hij alles behalve blij mee. Piastri was de lachende derde, want hij nam de leiding over. Verstappen wist vervolgens niet meer aan te haken en moest ook vooral achter zich kijken, waar hij Hamilton maar nipt buiten de DRS wist te houden. Mercedes probeerde daarom een undercut en haalde Hamilton als eerste van de kopgroep naar binnen.

Spel begint met eerste pitstops kopgroep

McLaren reageerde op de pitstop van Hamilton en riep Norris naar binnen om vervolgens ook Piastri van een bandenwissel te voorzien. Red Bull koos ervoor om Verstappen langer door te laten gaan, waardoor hij tijdelijk aan de leiding kwam te liggen, maar de Nederlander klaagde steen en been over zijn auto. Enkele ronden later kwam Verstappen dan ook binnen voor nieuw rubber. Hij kende geen geweldige pitstop en kwam uiteindelijk achter Hamilton weer terug op de baan. Verstappen was op zijn nieuwe harde banden wel sneller dan de Mercedes en dus werd het gat iedere ronde een stukje kleiner. Gasly moest zich ondertussen terugtrekken uit de race, wegens problemen aan zijn auto.

Verstappen en Hamilton knokken, McLaren aan kop

Verstappen vond zo halverwege de race de aansluiting bij Hamilton, maar omdat hij zo worstelde met zijn auto, mislukte de eerste inhaalpoging. Verstappen wilde insturen, maar de RB20 werkte niet mee, waardoor hij wijd ging en Hamilton de aanval af kon slaan. Het ging een paar ronden zo door en dat gaf Leclerc de gelegenheid ook aan te sluiten. De beide McLaren's zagen het allemaal met tevredenheid aan, want zij reden nog steeds op plek één en twee.

Felle boordradio's bij Norris en Verstappen

Het werd uiteindelijk een race waarbij de strategie en pitstops een enorme rol gingen spelen. En op dit vlak zorgde McLaren voor de nodige vraagtekens, door met Norris een undercut te doen op Piastri, om vervolgens weer een teamorder te geven aan eerstgenoemde om de plek terug te geven. Norris weigerde hier gehoor aan te geven en dit zorgde voor de nodige discussies over de boordradio. Die boordradio's waren er ook aan de kant van Verstappen en Red Bull, waar het er fel aan toe ging. Verstappen was woest over de gekozen strategie en gooide meermaals het F-woord eruit richting zijn engineer.

Norris woedend, Verstappen crasht met Hamilton

In de slotfase escaleerde het bij zowel Norris als Verstappen. De McLaren-coureur maakte fikse ruzie met zijn engineer, terwijl Verstappen crashte bij een gefrustreerde inhaalpoging op Hamilton. De Nederlander kon wel door, maar verloor flink wat terrein en een extra plaats. Leclerc ging aan de Red Bull voorbij, toen Verstappen werkelijk gelanceerd werd bij de botsing met de Mercedes. Het resulteerde in een kortstondige gele vlag, maar deze werd na enkele seconden alweer opgeven.

Norris geeft zege aan Piastri, Verstappen vijfde na crash

In de absolute slotfase gaf Norris tóch gehoor aan het verzoek van zijn team om Piastri voorbij te laten gaan. Hierdoor won de Australiër de race, gevolgd door Norris en Hamilton. Verstappen finishte als vijfde achter Leclerc. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Pérez, Russell, Tsunoda en Stroll.

