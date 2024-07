De Grand Prix van Hongarije is totaal niet geworden wat Max Verstappen ervan gehoopt had. De drievoudig wereldkampioen is gedurende de race bloedchagrijnig en het is engineer Gianpiero Lambiase die op de boardradio de verbale klappen moet ontvangen.

Het is in Hongarije niet het weekend van Verstappen en Red Bull. Daar waar teamgenoot Sergio Pérez door een crash niet verder kwam dan een teleurstellende zestiende plek, was het Verstappen die wel gewoon door wist te stoten naar Q3. Toch zal de Nederlander met een teleurgesteld gevoel het circuit hebben verlaten, want hij kwam niet verder dan P3 en moest daarmee beide McLarens voor zich dulden. Niet het resultaat waar de eerder dit jaar zo dominante Verstappen op gehoopt had.

Race verziekt

In de race zag hij tijdens de start nog heel even zijn kansen schoon, maar moest hij zijn plek teruggeven aan Lando Norris, iets waar de wereldkampioen al niet over te spreken was. Even later in de race was het niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo laat hij in duidelijke taal weten. Eén ding is zeker: Verstappen en Red Bull moeten flink aan het werk om het tij in dit seizoen te keren.

Bom barst

Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde op de boardradio: "Nee, vriend. Deze shit ga je me niet vertellen. Jullie hebben mij deze ****-strategie gegeven, ja? Ik probeer nog te redden wat er te redden valt", zegt Verstappen, waarna we nog een verbouwereerde Lambiase in beeld te zien kregen.

