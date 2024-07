Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen met elkaar in aanraking tijdens de Grand Prix van Hongarije, wat met name bij eerstgenoemde tot nog meer onvrede leidde op de boordradio. Na afloop verscheen Verstappen in de mediapen voor de gebruikelijke interviews en zocht Hamilton hem op.

Terwijl de twee auto's van McLaren aan kop gingen, vochten Verstappen en Hamilton enige tijd een duel uit om de derde plaats. Het eindigde uiteindelijk in tranen voor Verstappen, die tegen Hamilton aanreed, gelanceerd werd en daardoor buiten de baan terechtkwam. Hierdoor verloor de regerend wereldkampioen uiteindelijk ook nog een plek aan Charles Leclerc en finishte hij als vijfde. Verstappen was - ook voor de crash al - duidelijk geïrriteerd over de gang van zaken bij Red Bull. De auto reageerde niet zoals hij wilde en de strategie was al helemaal niet naar wens. Toen Verstappen gelanceerd werd door de Mercedes, werd hij alleen nog maar kwader. De twee hoofdrolspelers hebben inmiddels al even kort contact gehad, zo blijkt uit beelden.

Verstappen en Hamilton hebben korte conversatie

Na afloop van de race verscheen Verstappen met de nodige frustraties in de mediapen, om daar de gebruikelijke interviews met de verschillende televisiezenders af te werken. Terwijl hij een aantal vragen aan het beantwoorden was, zocht Hamilton hem op en maakte contact. Dit gebeurde voor het oog van de draaiende camera's in Hongarije. Op de beelden, die rondgaan op X, is te zien hoe beide rivalen elkaar de hand schudden en krijgt Verstappen een paar klopjes op zijn rug van de zevenvoudig wereldkampioen. Hoewel niet te horen is wat de twee tegen elkaar zeggen, lijkt er van kwaad bloed absoluut geen sprake te zijn. Er is een korte conversatie te zien, waarbij Hamilton in lijkt te stemmen met hetgeen Verstappen hem vertelt.

Lewis going to Max and patting him on his back after the race ☹️pic.twitter.com/QRY79kajPX — Verstappen News (@verstappenews) July 21, 2024

