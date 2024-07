Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Hongarije

McLaren heeft een grote slag geslagen bij de constructeurs door eerste en tweede te worden met Oscar Piastri en Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, terwijl Max Verstappen en Red Bull Racing een klap te verwerken kregen in allebei de kampioenschappen.

De zege kreeg Piastri echter niet zonder medewerking van Norris. Norris was na de laatste pitstopfase op P1 terechtgekomen en reed steeds verder weg van Piastri. Dit was niet de bedoeling van McLaren, die maar bleven vragen over de boardradio of Norris zijn teamgenoot erlangs wilde laten. Uiteindelijk gebeurde dat en won de Australier, voor Norris en Hamilton. Max Verstappen moest het doen met P5 nadat hij in de slotfase in contact kwam met Hamilton. Charles Leclerc schoof daardoor op naar P4, terwijl Carlos Sainz zesde werd voor Sergio Pérez, George Russell, Yuki Tsunoda en Lance Stroll.

Artikel gaat verder onder video

Stand coureurs na Grand Prix Hongarije

Verstappen ziet Norris bij het kampioenschap voor de coureurs acht punten inlopen, maar heeft nog steeds een stevige voorsprong na dertien races. Piastri slaat echter met Hamilton de grootste slag. Ze hebben Leclerc en Sainz langzaam maar zeker in het vizier voor P4 en P3.

Stand constructeurs na GP Hongarije

Bij de constructeurs was het een uitstekend weekend voor McLaren, dat 43 punten scoorde en zo bijna dertig punten in is gelopen op Red Bull. Ferrari en Mercedes scoorden twintig punten en zien McLaren dus uitlopen in het gevecht om P2 bij de constructeurs.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 389 punten 2. McLaren 338 punten 3. Ferrari 322 punten 4. Mercedes 241 punten 5. Aston Martin 69 punten 6. RB 33 punten 7. Haas 27 punten 8. Alpine 9 punten 9. Williams 4 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd