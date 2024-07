Verstappen witheet en weigert medische check: 'Laat ze de stewards maar nakijken'

Max Verstappen is witheet na de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander kende een moeizame en vooral uiterst frustrerende race en liet dat na afloop duidelijk weten. Verstappen kreeg te horen dat hij naar het medische centrum moest voor een check, maar de Nederlander weigerde dit: "Laat ze de stewards maar sturen, kijken of die oké zijn. Ik ben helemaal in orde!"

Verstappen kende een uiterst frustrerende race op de Hungaroring in Boedapest. Wie de boordradio's van Verstappen een beetje heeft gehoord, weet dat de Nederlander alles behalve tevreden was met de gang van zaken. Het was veel gevloek en gescheld richting de pitmuur van Red Bull, dat in de ogen van Verstappen de strategie behoorlijk had verpest. Het F-woord kwam vaker wel dan niet voorbij en dat bleef de hele race aanhouden. Verstappen had er flink de pee in en kreeg vervolgens - na de crash met Lewis Hamilton - ook nog te horen dat de stewards gingen kijken naar het incident.

Verstappen: 'Stewards moeten zich laten nakijken'

Aan het einde van de race liet Gianpiero Lambiase, de engineer van Verstappen, aan zijn coureur weten dat hij zich in verband met de crash nog even moest laten controleren bij het medisch centrum. Verstappen had daar echter totaal geen trek in en kwam met een felle reactie. 'Laat ze die medical delegate maar naar de stewards sturen, om te kijken of zij oké zijn. Ik ben helemaal in orde', zo snauwde Verstappen. Het was wel duidelijk dat Verstappen even moest gaan afkoelen, want de Limburger was witheet over hoe de race is verlopen en hoe zijn auto aanvoelde.

Lambiase zei Verstappen nog dat de medical delegate hem nog even moet checken zo.



Verstappen: 'Laat ze die medical delegate maar naar de stewards sturen, of zij oké zijn. Ik ben helemaal oké.' #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) July 21, 2024

