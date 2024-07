Lewis Hamilton heeft een bewogen Grand Prix van Hongarije achter de rug. De Brit moest er behoorlijk voor knokken, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep en stelde zodoende opnieuw een podiumplek veilig. Kort voor het einde crashte hij nog met Max Verstappen en na afloop gaf hij daar direct een eerste reactie op.

Hamilton kwalificeerde zich gisteren als vijfde en wist vandaag tijdens de Grand Prix nog twee plekken te winnen. Het kwam hem echter niet aanwaaien, want Hamilton moest er hard - heel hard - voor vechten. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg ongetwijfeld flashbacks naar 2021, want het was Verstappen die hem het leven zuur maakte. De twee vochten felle duels uit, waarbij het in de slotfase goed mis ging. Verstappen en Hamilton kwamen met elkaar in aanraking, waarbij de Red Bull werd gelanceerd en van de baan af schoot. Verstappen kon wel door, maar verloor een plek aan Charles Leclerc en finishte uiteindelijk als vijfde. Verstappen was witheet, maar Hamilton had na afloop zo zijn eigen visie op het incident.

Hamilton blij voor McLaren, tevreden met pace

"Allereerst wil ik het publiek hier bedanken en ook mijn felicitaties aan McLaren voor de één-twee. Het is toch mijn oude familie, dus ik ben erg blij om het team weer vooraan te zien", zo begon Hamilton na afloop bij de gridinterviews. "Ons team heeft vandaag geweldig werk geleverd om door te gaan met het pushen met deze auto. Uiteindelijk hadden we niet de snelheid van McLaren en Red Bull, maar we konden het wel volhouden." Vervolgens ging Hamilton in op het incident met Verstappen, waarbij de Nederlander enigszins gefrustreerd oogde. Hamilton wil echter niet te veel op Verstappen afgeven.

Reactie Hamilton op crash met Verstappen

"Natuurlijk was de strijd die we op het einde hadden wel een beetje spannend, maar zo gaat dat nu eenmaal in de autosport. Het is niet zenuwslopend, want als je ziet hoe snel zij [Verstappen, red.] het gat kunnen dichten in bepaalde bochten, dan moet ik gewoon lachen, want dat kan ik gewoon niet [met deze auto]. Ik zag hem van ver al aankomen en hij kon veel later remmen dan ik, maar hij stuurde naar binnen en toen raakte hij het wiel en vloog eroverheen. Ik denk dat het een race-incident was", aldus Hamilton.

