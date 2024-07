Lewis Hamilton (39) crashte tijdens de Grand Prix van Hongarije met Max Verstappen (26), maar in eerste instantie nam hij na afloop van de race geen enkel kwaad woord in zijn mond jegens de Nederlander. Daar kwam tijdens de persconferentie echter verandering in, toen hij Verstappen "vijandig" noemde en vervolgens een 'mic drop'-gebaar maakte.

Verstappen en Hamilton hadden het op de Hungaroring ouderwets aan de stok met elkaar. De Red Bull was sneller, maar de zevenvoudig wereldkampioen verdedigde goed, waardoor Verstappen er niet in slaagde hem te passeren. In de slotfase van de race probeerde Verstappen het nogmaals, maar verremde hij zich bij het ingaan van de bots en crashte hij tegen de auto van zijn rivaal. Het resulteerde in een korte vlucht door de lucht, om vervolgens buiten de baan weer op de grond te komen. Verstappen verloor tijd én een plaats, iets wat hij niet kon gebruiken in een race die hem al aan alle kanten tegenzat. Verstappen was dan ook niet blij met het incident en ging tekeer over de boordradio.

Hamilton verandert zijn toon richting Verstappen

Hamilton liet zich direct na afloop van de race ook uit over de clash met Verstappen, maar de coureur van Mercedes bleef opvallend vriendelijk richting de man die hij in 2021 niet kon luchten of zien. Daar kwam echter verandering in toen Hamilton aanschoof bij de persconferentie, waar ook Oscar Piastri en Lando Norris aanwezig waren. Hamilton werd tijdens het persmoment uiteraard nogmaals gevraagd naar zijn kijk op de crash en toen was de zevenvoudig wereldkampioen een stuk minder vriendelijk richting Verstappen. Hij herhaalde weliswaar dat het in zijn ogen een race-incident was, maar benadrukte wel dat hij voldoende ruimte liet en dat het Verstappen was die "een fout" maakte. Vervolgens noemde hij de Nederlander "altijd vijandig".

Hamilton zoomt in op crash met Verstappen

"Van wat ik me er van kan herinneren, passeerde ik eerst een achterblijver, toen kwam ik in de remzone en toen verscheen Max, die de auto achter mij [diezelfde achterblijver, red.] inhaalde", zo begint Hamilton ten overstaan van de met journalisten gevulde perszaal. "Dus toen verplaatste ik mij om te verdedigen. Ik liet genoeg ruimte aan de binnenkant, maar Max blokkeerde en ging een andere kant op, richting mij. Ik maakte de bocht en hij kwam rechtdoor op mij af. Het voelde als een race-incident en het is makkelijk om dat soort fouten te maken."

Hamilton vindt Verstappen "altijd vijandig" naar hem

Vervolgens richt Hamilton zijn pijlen op Verstappen, die in zijn ogen altijd vijandig is richting hem. "Ik vind dat er geen vijandigheid moet zijn, maar natuurlijk, van zijn kant zal er altijd vijandigheid zijn", zo sprak Hamilton, om vervolgens een mic drop-gebaar te maken, iets wat vaak gedaan wordt als iemand een sterk statement of een goed verhaal heeft afgegeven. De opmerking van Hamilton over Verstappen kwam ook binnen bij de heren van McLaren, die elkaar aankeken en een kleine glimlach niet konden onderdrukken.

