Nieuwe beelden mét audio onthullen wat Verstappen zei in contactmoment met Hamilton

Lewis Hamilton en Max Verstappen kregen het tijdens de Grand Prix van Hongarije weer eens ouderwets met elkaar in de stok. Het resulteerde uiteindelijk in een fikse botsing, waarna Verstappen een plek verloor aan Charles Leclerc. De Red Bull-coureur was op z'n zachtst gezegd not amused over het moment en dus zocht Hamilton hem na afloop direct even op in de mediapen. Maar wat werd er gezegd?

Terwijl de twee auto's van McLaren aan kop gingen, vochten Verstappen en Hamilton enige tijd een duel uit om de derde plaats. Het eindigde uiteindelijk in tranen voor Verstappen, die tegen Hamilton aanreed, gelanceerd werd en daardoor buiten de baan terechtkwam. Hierdoor verloor de regerend wereldkampioen uiteindelijk ook nog een plek aan Leclerc en finishte hij als vijfde. Verstappen was - ook voor de crash al - duidelijk geïrriteerd over de gang van zaken bij Red Bull. De auto reageerde niet zoals hij wilde en de strategie was al helemaal niet naar wens. Toen Verstappen gelanceerd werd door de Mercedes, werd hij alleen nog maar kwader. Hamilton probeerde na de wedstrijd direct de angel eruit te halen door al vast even kort contact te zoeken met Verstappen, zo was op beelden te zien. Maar wat bespraken de twee kemphanen tijdens dit korte moment?

Verstappen wil "later nog" spreken met Hamilton over crash

Terwijl Verstappen een interview gaf aan de pers, maakte Hamilton contact met hem. De zevenvoudig wereldkampioen legde zijn hand op de arm van Verstappen om de aandacht te krijgen. De Red Bull-kopman draaide zich om en zag vervolgens de uitgestoken hand van zijn rivaal. Verstappen twijfelde geen moment en ging in op het - ogenschijnlijke - verzoeningsgebaar van Hamilton. De twee schudde elkaar de hand, waarna Verstappen zijn concurrent nog wel even liet weten dat het hiermee niet direct afgedaan is. "Nou, euh, we spreken later nog", zo zei hij terwijl hij zijn duim opstak. "Ja, ja", zo reageerde Hamilton, om vervolgens nog een klopje op de schouder van de regerend wereldkampioen te geven.

Hamilton minder verzoenend tijdens persconferentie

Kort na dit contactmoment met Verstappen, schoof Hamilton aan bij de gebruikelijke persconferentie en daar was hij plots een stuk minder verzoenend. De Brit zei dat Verstappen "altijd vijandig" naar hem zou blijven, terwijl hij persoonlijk vindt dat er geen vijandigheid hoor te zijn. Vervolgens maakte hij ook nog een 'mic drop'-gebaar, iets waarmee hij zijn opmerking jegens Verstappen extra kracht bijzette.

