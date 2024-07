Hamilton onthult waarom hij Verstappen opzocht: 'Had hem ook voorbij kunnen lopen'

Lewis Hamilton had kort even contact met Max Verstappen in de mediapen na afloop van de race en dit moment werd groots uitgemeten in de media. Hamilton vertelt nu waarom hij dit deed en wat er werd gezegd. Volgens de Mercedes-coureur probeerde hij gewoon puur het ijs te breken, omdat de twee in de race met elkaar in aanraking waren gekomen.

Het ging na afloop van de Hongaarse Grand Prix uiteraard veel over de totstandkoming van de één-twee van McLaren, maar ook het moment tussen Hamilton en Verstappen werd breed uitgemeten. De twee kemphanen kennen een geschiedenis van hard vechten en op de Hungaroring was het ook weer raak. Verstappen probeerde meermaals aan Hamilton voorbij te komen, maar in de slotfase van de race ging dit mis. De Red Bull-coureur verremde zich en knalde op de auto van Hamilton, die volgens Verstappen bewoog onder het remmen. De Nederlander was not amused en daarom probeerde Hamilton na afloop de angel uit de situatie te halen. Hij zocht Verstappen op in de mediapen en schudde hem de hand. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen wilde hij "het ijs breken".

Hamilton wilde "ijs breken" met Verstappen

Nadat Hamilton kort contact had gehad met Verstappen in de mediapen, werd hij gevraagd naar wat hij precies probeerde te doen met dat onderonsje. Wat werd er gezegd tussen de twee rivalen? "Nou, niet veel", zo vertelde Hamilton. "Ik bedoel, ik brak gewoon het ijs, in plaats van hem gewoon voorbij te lopen. Ik dacht dat het meest respectvolle zou zijn, dat... weet je, ik heb geen problemen. Ik bedoel, het was een race-incident. Hij stuurde hem binnendoor en dat pakte niet goed uit en daarna gingen we weer door." Hamilton finishte uiteindelijk als derde, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met de vijfde plaats.

Hamilton toont ander gezicht op persconferentie

Hoewel Hamilton duidelijk het ijs wilde breken en de angel uit de situatie probeerde te halen, maakte hij dit respectvolle initiatief weer ongedaan tijdens de persconferentie. Daar zei hij namelijk dat Verstappen "altijd vijandig" is naar hem en dat dat ook zo zal blijven. Vervolgens maakte hij een 'mic drop'-gebaar, iets waarmee hij zijn woorden extra kracht probeerde bij te zetten. Hiermee leek hij zijn eerdere verzoenpoging met Verstappen weer ongedaan te maken.

