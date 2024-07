De positie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing lijkt onder druk te staan. De Mexicaan kwakkelt in het 2024-seizoen, hoewel hij onlangs zijn krabbel onder een contractverlenging heeft gezet. Red Bull Racing zit daardoor met een probleem in haar maag en in deze GPFans Special duiken we in het dilemma van Red Bull Racing.

