Russell pakt zege in Oostenrijk, Norris twijfelt aan vriendschap met Verstappen na crash | GPFans Recap

De Grand Prix van Oostenrijk stond zondag op het programma en het werd een Grand Prix om niet snel te vergeten. Lando Norris en Max Verstappen wisten een hoofdrol op te eisen door voor het eerst in hun steeds feller wordende strijd met elkaar in aanraking te komen vanaf leidende positie. Het gevolg was een crash en George Russell die de zege kon pakken. Na afloop was met name Norris totaal niet te spreken over wat er allemaal gebeurd was op de Red Bull Ring en de McLaren-coureur trok zelfs de vriendschap met Verstappen in twijfel. De twee deden een aantal uitspraken over en weer en het is de vraag hoe dat af gaat lopen. Lees alles over de intense race in Spielberg terug middels onze recap.

Verstappen en Norris in tranen in Oostenrijk, Russell gaat er met overwinning vandoor

De Grand Prix van Oostenrijk kwam langzaam op gang, maar ontvouwde zich uiteindelijk tot een waar spektakelstuk, met Max Verstappen en Lando Norris in de hoofdrol. De twee heren dreven elkaar tot het uiterste, maar het eindigde in tranen. George Russell en Mercedes waren de grote winnaars, want zij kwamen als winnaar over de streep in Spielberg. Oscar Piastri en Carlos Sainz maakten het podium compleet. De samenvatting van de Grand Prix lezen? Klik hier! De samenvatting van de Grand Prix lezen? Klik hier!

Verstappen niet te spreken over wedstrijdleiding en zichzelf: "Dat is gewoon belachelijk"

Max Verstappen leek zondag lange tijd op koers om de Grand Prix van Oostenrijk te pakken, maar stuitte op een getergde Lando Norris. De Brit zette zijn tanden in het gevecht, maar na meerdere waarschuwingen eindigde het allemaal in tranen. Verstappen is na afloop boos op alles en iedereen op de boardradio. "Hij kan zijn auto zomaar linksom en rechtsom erin smijten, wat wil je dat ik doe?" Lambiase kalmeert Verstappen vervolgens: "Hij gedroeg zich daar niet op de juiste manier, Max. Het was ontzettend ongelukkig, vooral hier. Je hebt je best gedaan." Meer lezen over de boardradio van Max Verstappen? Klik hier!

Norris trekt Verstappen-vriendschap in twijfel: 'Het hangt af van hoe hij het uit zal leggen'

Max Verstappen en Lando Norris kunnen doorgaans uitstekend door één deur, maar zondag ging het dan toch mis op de baan. Het tweetal kwam tot crashen en het gevecht eindigde in tranen. na afloop van de race verschijnt Norris verslagen voor de camera's en zet hij zelfs vraagtekens bij zijn vriendschap met Verstappen. "Of de vriendschap tussen Max en mij nu op zijn einde loopt? Dat weet ik niet. Het zal van hem afhangen met de manier hoe hij dit gaat uitleggen", foetert Norris na afloop. Meer lezen over de bijzondere uitspraken van Lando Norris? Klik hier!

Horner claimt 'bewuste crash' Norris op Verstappen: 'Dit is waarom hij dat deed'

Max Verstappen en Lando Norris crashten in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix en daardoor eindigde de race voor beide heren in tranen. Hoewel Verstappen gestraft werd voor het incident, denkt Christian Horner dat Norris bewust een moment probeerde te veroorzaken. Dit zegt de Brit na afloop van de race in Spielberg. Meer lezen over de bijzondere uitspraken van Christian Horner? Klik hier!

Verstappen reageert op kritisiche opmerkingen Norris na crash GP Oostenrijk

Max Verstappen heeft gereageerd op de felle uitspraken van Lando Norris na het onderlinge incident tijdens de Grand Prix. De Brit liet onder andere optekenen dat hij veel respect voor de Red Bull Racing-coureur heeft verloren. "Ik moet de beelden terugzien en kijken hoe we elkaar geraakt hebben. Natuurlijk zullen we het er met elkaar over hebben, het is gewoon jammer dat het is gebeurd", reageert Verstappen koeltjes. Meer lezen over Max Verstappen zijn reactie op Lando Norris? Klik hier!

Norris hekelt "roekeloze" en "wanhopige" Verstappen: 'Hij had al drie keer crash kunnen veroorzaken'

Lando Norris is even helemaal klaar met Max Verstappen nadat de twee met elkaar in aanraking kwamen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Het incident resulteerde in een uitvalbeurt voor Norris, die daardoor een potentiële overwinning in rook zag opgaan. Na afloop heeft hij dan ook weinig positieve woorden over voor Verstappen. Meer lezen over de andere uitspraken van Lando Norris? Klik hier!

