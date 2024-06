Max Verstappen leek zondag lange tijd op koers om de Grand Prix van Oostenrijk te pakken, maar stuitte op een getergde Lando Norris. De Brit zette zijn tanden in het gevecht, maar na meerdere waarschuwingen eindigde het allemaal in tranen. Verstappen is na afloop boos op alles en iedereen op de boardradio.

Lange tijd leek het erop dat Verstappen gemakkelijk naar de zege kon rijden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De drievoudig wereldkampioen was eigenlijk het hele weekend heer en meester en reed onbedreigd aan de leiding van de race. Tijdens zijn laatste pitstop ging het echter plotseling mis: het team van Red Bull verprutste de pitstop - mede door de langsrijdende Norris - van Verstappen, waardoor hij meer dan vijf seconden van zijn voorsprong in rook zag opgaan. Vervolgens was het ineens Norris die in zijn nek zat en hem niet meer losliet.

Boos over de straf

De Britse coureur probeerde hem op alle mogelijke manieren te passeren en het hing in de lucht dat er wat te gebeuren stond. Norris poogde een enigszins optimistische actie, raakte Verstappen en het eindigde in tranen: beide heren hadden een lekke band en zagen de kans op een overwinning verdampen. Verstappen werd als schuldige aangewezen: hij kreeg tien seconden straf van de wedstrijdleiding. De Limburger was totaal niet te spreken over zijn straf: "Natuurlijk, jazeker. Dat is gewoon belachelijk", moppert hij na afloop tegen Gianpiero Lambiase op de boardradio.

Kritiek op eigen prestaties

Verstappen vervolgt: "Hij kan zijn auto zomaar linksom en rechtsom erin smijten, wat wil je dat ik doe?" Lambiase kalmeert Verstappen vervolgens: "Hij gedroeg zich daar niet op de juiste manier, Max. Het was ontzettend ongelukkig, vooral hier. Je hebt je best gedaan." Ten slotte is Verstappen ook nog kritisch op de rest van de race, waaronder zijn eigen prestaties: "De race zelf verliep ook gewoon shit als ik heel eerlijk ben. Ik moet sommige dingen verbeteren. Het is wat het is", besluit hij berustend in de nederlaag.

