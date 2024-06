Max Verstappen en Lando Norris crashten in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix en daardoor eindigde de race voor beide heren in tranen. Hoewel Verstappen gestraft werd voor het incident, denkt Christian Horner dat Norris bewust een moment probeerde te veroorzaken. Dit zegt de Brit na afloop van de race in Spielberg.

Verstappen begon de race op de Red Bull Ring vanaf pole en kende een uitstekende start. De Red Bull-coureur ging probleemloos door de eerste bocht en reed al vrij snel de McLaren van Norris buiten de DRS-zone. Hierdoor kon Verstappen een gat trekken en leek hij redelijk comfortabel naar de overwinning te kunnen cruisen. Niets bleek minder waar toen Red Bull kostbare tijd verloor bij de laatste pitstop. Hierdoor dook Norris plots weer op in de spiegels van Verstappen en dit resulteerde in een titanenstrijd. De twee kemphanen trokken alles uit de kast om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Het resulteerde uiteindelijk in een crash, waardoor het George Russell was die de race wist te winnen. Hoewel Verstappen werd gestraft door de stewards, claimt Horner dat Norris bewust iets probeerde te forceren.

Norris "probeerde iets te veroorzaken" volgens Horner

In het gevecht met Verstappen ging Norris meermaals over de schreef wat betreft track limits. De McLaren-coureur kreeg hier eerst een zwart-witte vlag voor en daarna zelfs een tijdstraf van vijf seconden. Met die straf werd het vrijwel onmogelijk voor Norris om de race nog te winnen, ook al zou hij Verstappen passeren in de strijd om de leiding. Uit frustratie zou hij daarom Verstappen in een crash hebben geduwd, zo is Horner van mening. "Het voelde alsof [Norris] iets probeerde te veroorzaken in bocht 3", zo claimt de Red Bull-teambaas volgens F1-journalist Chris Medland. Norris zou dit hebben gedaan nadat hij wist dat hij toch al een tijdstraf zou krijgen vanwege track limits.

Verstappen pakt punten ondanks straf, DNF voor Norris

De stewards deelden de mening van Horner duidelijk niet, want het was niet Norris, maar Verstappen die gestraft werd door de wedstrijdleiding. Verstappen werd schuldig bevonden aan het incident en dat leverde hem een tien seconden tijdstraf op. Uiteindelijk finishte Verstappen - na een pitstop aan het einde vanwege een lekke band - nog als vijfde. Norris scoorde helemaal geen punten, want hij viel uit vanwege de schade die hij opliep in het incident met Verstappen.

Christian Horner tells me on @SIRIUSXM that “it felt like [Norris] was trying to cause something up at Turn 3” after knowing he would get a track limits penalty #F1 #AustrianGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 30, 2024

