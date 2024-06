Max Verstappen en Lando Norris kunnen doorgaans uitstekend door één deur, maar zondag ging het dan toch mis op de baan. Het tweetal kwam tot crashen en het gevecht eindigde in tranen. na afloop van de race verschijnt Norris verslagen voor de camera's en zet hij zelfs vraagtekens bij zijn vriendschap met Verstappen.

Lange tijd leek het erop dat Verstappen gemakkelijk naar de zege kon rijden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De drievoudig wereldkampioen was eigenlijk het hele weekend heer en meester en reed onbedreigd aan de leiding van de race. Tijdens zijn laatste pitstop ging het echter plotseling mis: het team van Red Bull verprutste de pitstop - mede door de langsrijdende Norris - van Verstappen, waardoor hij meer dan vijf seconden van zijn voorsprong in rook zag opgaan. Vervolgens was het ineens Norris die in zijn nek zat en hem niet meer losliet.

Duel eindigt in tranen

De McLaren-coureur en Verstappen zijn naast het circuit over het algemeen goede vrienden, maar voor het eerst in het gevecht tussen het tweetal op de baan ging het zondagmiddag mis. Na de zoveelste inhaalactie van Norris, waarbij Verstappen met hand en tand verdedigde, liep het gevecht op tranen uit. Verstappen ging - zoals oordeelde de wedstrijdleiding - opnieuw tijdens het remmen van zijn lijn af en raakten Norris en de Nederlander elkaar. Beide coureurs kwamen met een lekke band te zitten en daarmee was het drama compleet. George Russell kon de race winnen, Verstappen werd vijfde en Norris viel uit.

Norris trekt vriendschap in twijfel

Na afloop verschijnt Norris verslagen voor de camera van Sky Italia. Vanzelfsprekend wordt de bekende vriendschap tussen Verstappen en Norris besproken en de Brit is duidelijk niet van plan om het er zomaar bij te laten: "Of de vriendschap tussen Max en mij nu op zijn einde loopt? Dat weet ik niet. Het zal van hem afhangen met de manier hoe hij dit gaat uitleggen. Als hij vindt dat hij gelijk heeft, dan is het [de vriendschap] voorbij. Als hij toegeeft dat hij iets stoms heeft gedaan, dan kan ik het wel begrijpen", zo maakt de McLaren-coureur in zeer duidelijke woorden kenbaar. Het is de vraag of het nog goedkomt, dus.

