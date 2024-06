Verstappen slaat aanval Norris voor de winst van zich af in ingekorte sprintrace Oostenrijk

Max Verstappen heeft de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam na 23 ronden als eerste over de streep. Oscar Piastri en Lando Norris completeerden het podium op de Red Bull Ring.

De Red Bull Ring in Spielberg vormt ook dit seizoen weer het decor voor een sprintweekend. Het Oostenrijkse asfalt biedt tal van inhaalmogelijkheden, en is zodoende zeer geschikt voor een korte race over honderd kilometer. Max Verstappen ving de sprint aan vanaf pole position, geflankeerd door Lando Norris. Oscar Piastri en George Russell vormden de tweede startrij. Met een temperatuur van maar liefst 28 graden Celsius was het flink zweten geblazen, toen het veld zich om klokslag twaalf uur meldde voor de vijf rode lampen op de Red Bull Ring.

Extra formatieronde en openingsfase

De sprintrace werd met één ronde ingekort, omdat er een extra formatieronde moest worden verreden, doordat er fotograven op een niet toegestane plaats stonden. In plaats van 24, werden er dus 23 ronden verreden. Verstappen kende een uitstekende start en wist met een aangename marge de eerste bocht in te duiken. Norris moest ondertussen goed in zijn spiegels kijken, want teammaat Piastri legde de Brit het vuur flink aan de schenen in de eerste paar bochten. Het volledige veld kwam zonder brokken de eerste ronde door, waarmee de top vijf bestond uit Verstappen, Norris, Piastri, Carlos Sainz en George Russell.

Norris opent de aanval

Norris wist kort na de openingsronde terug in de DRS bij Verstappen te kruipen, waardoor hij vroeg al vroeg in de race de aanval voor de leiding in de wedstrijd inzette. Dat bleek de inleiding voor een heerlijk gevecht. In ronde vijf ging Norris langszij in de tweede bocht, maar Verstappen wist terug te slaan door een betere exit. Daar wist Piastri op zijn beurt weer van te profiteren, die aan zijn teammaat voorbij ging en daarmee de tweede plaats in de race overnam en nu op zijn beurt de jacht op de Nederlander opende.

Piastri had echter moeite om het tempo van Verstappen bij te benen, waardoor de drievoudig wereldkampioen kon beginnen met het opbouwen van een klein beetje marge. Norris moest op zijn beurt ook een stap terug doen. Na tien ronden was de voorsprong van Verstappen op Piastri 1,2 seconde, terwijl de Australiër op zijn beurt 1,8 seconde voor Norris reed. De rest van het veld kende een relatief rustige race. Teammaat Pierre Gasly en Esteban Ocon vochten een onderling duel uit voor de tiende stek, terwijl de auto's van Ferrari grote moeite hadden om de pace van Mercedes bij te kunnen houden.

Verstappen wint sprintrace Oostenrijk

Verstappen bleek dit keer een maatje te groot voor het duo van McLaren, maar in de slotfase werd er onderling nog wel gebakkeleid om de tweede plaats. Norris had een betere pace dan zijn teammaat, maar Piastri was op zijn beurt niet van plan het zilver zomaar uit handen te geven. De posities bleven echter ongewijzigd. Zo won Verstappen de sprintrace met een voorsprong van ruim vier seconden op Piastri en Norris. De top vijf werd gecompleteerd door Russell en Sainz.

