Max Verstappen heeft gereageerd op de felle uitspraken van Lando Norris na het onderlinge incident tijdens de Grand Prix. De Brit liet onder andere optekenen dat hij veel respect voor de Red Bull Racing-coureur heeft verloren.

Verstappen leek lange tijd af te stevenen op de winst in Spielberg, maar na een slechte pitstop van 6,5 seconden, kreeg de Nederlander plotseling Lando Norris in zijn kielzog met nog vijftien ronden te gaan. Ondertussen had Verstappen problemen met de balans van de auto, waardoor de McLaren-coureur aan kon sluiten en de aanval in kon zetten. Dat leidde tot spectaculaire gevechten, waarbij Norris hard aanviel, en Verstappen stevig verdedigde. Op een gegeven moment ging het echter mis. De twee maakten contact, en liepen beide schade op. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, terwijl het voor Norris einde race betekende.

Norris witheet voor de camera

Norris was na afloop witheet: "Of de vriendschap tussen Max en mij nu op zijn einde loopt? Dat weet ik niet", klonk het tegenover Sky Italia. "Het zal van hem afhangen met de manier hoe hij dit gaat uitleggen. Als hij vindt dat hij gelijk heeft, dan is het [de vriendschap] voorbij. Als hij toegeeft dat hij iets stoms heeft gedaan, dan kan ik het wel begrijpen."

Tegenover Sky Sports voegde Norris daar aan toe: "Het hangt ervan af wat hij zegt. Als hij zegt dat hij niets heeft fout gedaan, verlies ik veel respect voor hem. Als hij toegeeft dat hij een beetje dom was en tegen mij aanreed, dan zal ik nog een beetje respect voor hem hebben. Het is taai, we vochten voor de overwinning. Van mijn kant gebeurde het eerlijk, hij deed dat niet. Verder boeit het me niet, het spijt me voor het team."

Verstappen lijkt schuldbewust

Verstappen werd vervolgens met de uitspraken geconfronteerd voor de camera van dezelfde zender, waarna hij rustig reageerde: "Ik moet de beelden terugzien en kijken hoe we elkaar geraakt hebben. Natuurlijk zullen we het er met elkaar over hebben, het is gewoon jammer dat het is gebeurd."

