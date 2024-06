Lewis Hamilton kwam als derde over de streep tijdens de Grand Prix van Spanje en mocht zodoende na afloop van de race aanschuiven bij het gebruikelijke praatje met de pers. Max Verstappen was als winnaar van de wedstrijd ook aanwezig en vertelde dat de dominantie van Red Bull compleet is verdwenen. Hamilton leek het echter allemaal niet zo te geloven, zo bleek uit zijn lichaamstaal. Bekijk de nieuwe GPFans New Video hieronder.

