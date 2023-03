Remy Ramjiawan

De Formule 1 maakt zich op voor de eerste ronde van het 2023-kampioenschap die zal plaatsvinden in Bahrein. Het team van Mercedes heeft een gloednieuwe achtervleugel meegenomen, waarmee het team hoopt meer topsnelheid op de rechte stukken te genereren. De vleugel was tijdens de testdagen nog veilig opgeborgen, maar wordt door de formatie wel ingezet tijdens het eerste raceweekend.

De renstal uit Brackley gaat het seizoen starten met een zwartgekleurde W14. Dat is dit jaar niet omdat het team een maatschappelijk doel aandacht wil geven, het is dit seizoen bedoeld om gewicht te besparen. De teams hopen zo snel mogelijk op het minimumgewicht van 798 kg te zitten, want op die manier kan er makkelijk rondetijd worden gewonnen. De verwachtingen in het nieuwe seizoen zijn al wat getemperd door teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker heeft nog altijd een plan b klaarstaan, mocht de W14 niet het gewenste resultaat geven.

Mercedes komt topsnelheid tekort

De W14 borduurt voort op het concept van de W13, met enorm smalle sidepods. Tijdens de testdagen bungelde Mercedes onderaan de lijst van de hoogste topsnelheid. Met een topsnelheid van 321,1 km/u was het team het langzaamste op de rechte stukken. Red Bull Racing zette de hoogste topsnelheid neer met 326,9 km/u. Het was voor de formatie uit Brackley dan ook de taak om een antwoord te vinden en dat lijkt Mercedes te hebben gevonden in een nieuwe achtervleugel.

Minder downforce achtervleugel

Formule 1-journalist Albert Fabrega heeft de twee achtervleugels onder elkaar gezet en het is duidelijk te zien dat de nieuwe vleugel veel horizontaler loopt, waardoor de luchtweerstand een stuk minder zal zijn. Het circuit in Bahrein kent een aantal rechte stukken, dus op die manier hoopt Mercedes het verschil te gaan maken.

