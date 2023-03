Stroll op tijd hersteld om te racen tijdens Grand Prix van Bahrein

Remy Ramjiawan

Voor Aston Martin-coureur Lance Stroll komt het Grand Prix weekend van Bahrein toch niet te vroeg. De Canadees raakte vorige week gewond bij een fietsongeluk, maar zal aankomend weekend toch in actie komen tijdens de seizoensopener van de Formule 1.

In de voorbije dagen werd er gesproken over een eventuele vervanging van Stroll voor de eerste paar races. Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne vertolken beiden de rol van reservecoureur bij Aston Martin en de Braziliaan leek de voornaamste kandidaat te zijn om in te vallen, mocht Stroll niet hersteld zijn. Dat plan gaat nu de prullenbak in, want Stroll deelt mee dat hij gewoon aanwezig is om zijn zitje in te gaan nemen voor de seizoensopener in Bahrein.

Concentreren op herstel

"Het was frustrerend om niet in Bahrein te zijn voor de pre-season test en ik was teleurgesteld dat ik de drie rijdagen moest missen. Maar gezien de blessure aan mijn pols vonden het team en ik het beter om ons te concentreren op het herstel, zodat ik klaar zou zijn voor dit weekend en het lange seizoen dat voor me ligt", zo legt de 24-jarige Stroll uit.

Fietsongeluk

Over het fietsongeluk werd wat geheimzinnig gedaan en Stroll geeft openheid van zaken. "Het was een ongelukkig ongeval - ik viel van mijn fiets toen mijn band een gat in de grond raakte - maar gelukkig was de schade niet groot en een succesvolle kleine operatie aan mijn rechterpols heeft het probleem snel verholpen. Sindsdien heb ik samen met mijn team hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ik volledig fit ben om dit weekend deel te nemen."

