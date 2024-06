Het mag duidelijk zijn dat de wagen van Max Verstappen en Sergio Perez, de RB20, geen fan is van circuits met hobbels en hoge kerbstones. Hoewel er wordt gesproken over een fundamenteel probleem met de wagen, onthult dr. Helmut Marko in zijn column bij Speedweek, dat een oplossing met de voorwielophanging niet ver weg is.

