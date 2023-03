Brian Van Hinthum

Het komende weekend staat de Grand Prix van Bahrein op het programma en zoals altijd kan men de klok erop gelijk zetten dat bepaalde partijen richting races in landen als Bahrein opteren voor actie. Dit keer wordt Lewis Hamilton vanuit het Britse Hogerhuis gesommeerd om het racen in de Formule 1 te boycotten, totdat de koningsklasse beter omgaat met mensenrechten.

De Formule 1 doet de laatste jaren meermaals landen aan in het Midden-Oosten en zoals gebruikelijk rondom die evenementen wordt er vaak vanuit alle hoeken en standen geschreeuwd om actie tegen de doorgaans streng Islamitische regimes in deze landen. Plekken als Saoedi-Arabië, Abu Dhabi, Qatar en Bahrein staan over het algemeen niet bekend om het hanteren van mensen- en gelijkheidsrechten en dus wordt er vaak rondom races al deze nadrukkelijke aandacht gevraagd door organisaties en partijen die strijden voor het verhogen van die rechten in dergelijke landen.

Boycot

Ook in aanloop naar de seizoensopener in Bahrein van aankomend weekend is het weer raak. Dit keer wordt er vanuit het Britse Hogerhuis bij monde van Lord Paul Scriven, de man die eerder dit jaar een boze brief schreef aan Mohammed Ben Sulayem, geopteerd voor een boycot door landgenoot Hamilton. SportsPro weet te melden dat de politicus, die tevens voorman is van de All-Party Parliamentary Group on Democracy and Human Rights in the Gulf, heeft laten weten dat Hamilton en andere coureurs volledig in hun recht zouden staan wanneer zij zouden beslissen om niet deel te nemen aan races totdat er maatregelen genomen worden.

Boze brief

"Lewis en anderen zouden gelijk hebben als zij zouden zeggen dat ze zich niet comfortabel voelen om te racen, zolang de F1 en de FIA geen raamwerk weten te realiseren die past bij de principes van de Verenigde Naties omtrent mensenrechten. De zouden de druk op kunnen voeren. Zowel in het aanstippen van dit onderwerp als het in beweging krijgen van de dinosauriërs van managers in hun sport", zegt Scriven met een prima gevoel voor beeldspraak. Scriven en andere leden van het parlement zijn tevens opnieuw in de pen geklommen met een brief aan het adres van Ben Sulayem en Stefano Domenicali. Daarin wordt men beschuldigd van sportswashing [het door middel van sport verdoezelen van misstanden als de schending van mensenrechten] én het niet willen samenwerken met belanghebbenden, zoals mensenrechtenorganisaties.