Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada

De verrassende kwalificatie in Canada zit erop en de FIA heeft de voorlopige startopstelling gedeeld. Polesitter George Russell, zal de wedstrijd vanaf P1 aanvangen. De man die dezelfde tijd reed, maar wel een paar minuten later neerzette - Max Verstappen - staat naast de Brit op de eerste startrij.

Lando Norris kwam slechts 21 duizendsten tekort op de tijd van Verstappen en Russell en vangt de wedstrijd aan vanaf P3. Teamgenoot Oscar Piastri vertrekt vanaf P4 en daarachter staat een andere verrassing: Daniel Ricciardo. De Australiër staat voor de deur van Fernando Alonso (P5), die dan weer oud-teamgenoot Lewis Hamilton naast zich ziet staan. Yuki Tsunoda laat zien dat de VCARB in Montreal goed voor de dag komt, met een achtste startpositie. Lance Stroll vangt zijn thuisrace aan vanaf P9. Alexander Albon kan hopen op punten, met een tiende startplek.

Startopstelling Grand Prix van Canada

Charles Leclerc en Carlos Sainz staan in slagvolgorde op P11 en P12 en daarmee is de teleurstelling van Ferrari een feit. Logan Sargeant vertrekt van P13 en daarachter vinden we Kevin Magnussen als beste Haas terug. Pierre Gasly start van de vijftiende stek en daarachter staat de 'negatieve' verrassing: Sergio Pérez. Valtteri Bottas staat samen met Nico Hülkenberg op de een-na-laatste startrij en Zhou Guanyu vertrekt vanaf P19. Esteban Ocon start helemaal achteraan en daar zit de vijf plekken gridstraf, die de Fransman meeneemt vanuit Monaco, ook inbegrepen.

