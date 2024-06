Het contrast van Ferrari in Monaco en in Montreal kan bijna niet groter. Zo wist de Scuderia nog met de overwinning naar huis te gaan in Monte Carlo, maar werd het team in Q2 in Canada uitgeschakeld.

De wisselende omstandigheden in Canada waren voor alle coureurs lastig. Zo druppelde het hier en daar, maar waren de opklaringen ook duidelijk te zien. Voor Carlos Sainz en Charles Leclerc is het echter een sessie om snel te vergeten. De Spanjaard kwam niet verder dan P12 en Leclerc start zondagavond vanaf P11. De pure snelheid moet het team in de top tien brengen, maar de startposities zijn niet om over naar huis te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Geen smoesjes van Vasseur

"Nee, het lag niet aan het nieuwe asfalt, dat is namelijk voor iedereen hetzelfde. De omstandigheden schoten alle kanten op, soms was het net iets te koel, maar dat mag geen smoesje zijn. Ook dat is namelijk voor iedereen hetzelfde", zo zoekt Vasseur in gesprek met Sky Sports F1 geen excuusjes. De racepace zag er wel goed uit en dus verwacht de Fransman nog wel iets van zijn team tijdens de Grand Prix van Canada. "Tijdens dit soort omstandigheden, als het niet goed gaat, dan moet je opportunistisch worden en voor het maximale gaan."

Grip ontbrak bij Leclerc

Voor hetzelfde medium legt Leclerc uit dat er simpelweg geen grip was waar de Ferrari mee uit de voeten kon. "We gaan alles bekijken. Natuurlijk zijn we er niet blij mee dat we zijn uitgeschakeld in Q2. Het grootste probleem was dat we zo enorm langzaam waren. Elke keer dat het droog was dit weekend, waren we nergens." De Scuderia heeft nog een aantal uren om met een tactisch plan te komen, maar Leclerc erkent ook dat het team de problemen nog niet helemaal snapt.

'Niet waar Ferrari wil staan'

Bij Sainz ging het niet veel beter. Hij zal achter teamgenoot Leclerc starten vanaf P12. "Het was denk ik een stukje beter gegaan als we de nieuwe band niet aan het begin, maar aan het einde van de sessie hadden gebruikt", zo wijst Sainz naar de strategische keuze. "De realiteit is dat het vandaag (zaterdag) te dicht bij elkaar zat, dat betekent dat als je de dingen niet perfect doet, dan sta je waar Ferrari niet wil staan", aldus Sainz.

