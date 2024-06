Het is Daniel Ricciardo gelukt om zaterdag een veelbelovende vijfde startpositie te pakken. De Australiër verkeerde de afgelopen weken niet in topvorm, maar wist in Montreal juist hoge ogen te gooien.

Daar waar teamgenoot Yuki Tsunoda de afgelopen weken juist de snellere van het duo bij het Visa Cash App RB-team was, was dat zaterdag weer eens 'Danny Ric'. De goedlachse Australiër wist de vijfde tijd te rijden en staat daardoor direct voor mannen als Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Tsunoda kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste startpositie en dus heeft het zusterteam van Red Bull Racing het goed voor elkaar.

Ricciardo neemt 'revanche' op Villeneuve

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is dit weekend één van de commentatoren bij Sky Sports F1. Bij datzelfde medium plaatste de Canadees vraagtekens bij het aanhouden van Ricciardo bij VCARB. De kampioen van 1997 stelde dat Ricciardo simpelweg niet goed genoeg was en wees naar de smoesjes. Ricciardo antwoordde op de baan, door de vijfde plek te pakken en haalt bij het Britse medium zijn gram: "Ik hoorde het zojuist. Ik heb het nog niet gelezen, maar er zeker wat mensen die… Ik schenk daar geen aandacht aan, dus 'eat sh*t'."

Top vijf

De achtvoudig Grand Prix-winnaar wist in Montreal dus de vijfde tijd te rijden en daar is hij content mee. "Top vijf, ik ben het hele weekend al snel. Iets minder dan twee tienden op de pole position, dus dat is erg goed." De afgelopen weken werd getwijfeld aan de snelheid van de Australiër, maar daarmee zit het dus nog wel goed. "Dit jaar stel ik mezelf niet de vraag of ik de snelheid nog heb, het gaat simpelweg om de consistentie en dat heb ik nagelaten. Ik worstel iets meer, dan ik had gedacht. Ik weet dat snelheid er is, maar ik moet er telkens bij kunnen komen. Natuurlijk kijk ik eerst naar mezelf."

Goede kans om P5 te behouden

Op de vraag of zijn leeftijd wellicht een rol begint te spelen, is Ricciardo duidelijk: "Misschien kwam het tien jaar geleden een stuk makkelijk en hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je kunnen beïnvloeden. Ik probeer dat te erkennen en het weekend aan te vangen met een leeg hoofd." Wat betreft de kansen tijdens de race: "De rit naar de eerste bocht is vrij kort, dus er is een goede kans om m'n P5 te houden."

