Nico Hülkenberg vertelt in een exclusief interview met GPFans dat hij en het team van Haas afgelopen winter de verwachtingen voor dit jaar naar beneden moesten bijstellen, maar vanaf de seizoensstart in Bahrein toch positief verrast worden. Ook vertelt de Duitser over de grote verschillen tussen zijn huidige teambaas Ayoa Komatsu, en diens voorganger Guenther Steiner.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is inmiddels acht ronden onderweg. Alhoewel er vanzelfsprekend dus nog een lange weg te gaan is, ziet het jaar er vooralsnog positief uit voor het Formule 1-team van Haas. Met zeven WK-punten staat de renstal momenteel op de zevende stek in het constructeurskampioenschap. Een veelbelovend vooruitzicht, kijkend naar de tiende en laatste plaats van afgelopen jaar, waar over het hele seizoen twaalf punten werden gescoord.

Nieuwe teambaas Haas

Zes van die zeven punten staan op naam van Nico Hülkenberg, waarmee de Duitser dertiende staat in het wereldkampioenschap. Teammaat Kevin Magnussen is vooralsnog goed voor één punt en de bijbehorende zeventiende plaats. Het team van Haas heeft op sportief gebied een aantal zware jaren achter de rug, maar lijkt nu de goede weg in te zijn geslagen. Afgelopen winter werd bekend dat de formatie niet langer door wilde met teambaas Guenther Steiner, waarna de Japanse engineer Ayao Komatsu naar voren werd geschoven als nieuwe kartrekker.

Ayao Komatsu

Vooralsnog een positief seizoen

In een exclusief interview met GPFans vertelt Hülkenberg over het seizoen van Haas tot nu toe: "Aan het eind van de dag is het tot nu toe een positief seizoen geweest", klinkt het. "Je moet ook kijken naar wat voor seizoen we vorig jaar hebben gehad, met name de tweede helft. Dat was natuurlijk behoorlijk zwaar. Gedurende de winter moesten we onze verwachtingen en doelen wat naar beneden bijstellen vanwege hoe het ging, en toen we dit seizoen begonnen werden we positief verrast, in de zin dat we competitiever waren dan we hadden verwacht en gehoopt. We zijn competitief in vergelijking met de andere teams uit het middenveld. We zijn sinds zeven races constant met hen in gevecht en dat is iets heel goeds."

Guenther Steiner

Voelbare verandering na vertrek Steiner

Op de vraag of hij grote verschillen ziet tussen de handelswijze van Komatsu en Steiner, vertelt de 36-jarige coureur: "Ja, hele grote verschillen. Het zijn compleet andere mensen met verschillende karakters, verschillende culturen, enzovoort. Zelfs als je naar hen kijkt, zie je grote verschillen", klinkt het lachend. "Je kunt voelen dat er een verandering is ten opzichte van afgelopen jaar. Ook vanuit dat perspectief is het positief geweest. Hij heeft zijn eigen managementstijl die hij toepast en dat doet hij heel goed en heel succesvol."

